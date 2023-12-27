Политика

Псковский губернатор: Никого не будем заставлять переходить на одноглавую модель управления

Переход на одноглавую модель управления в муниципалитетах, скорее всего, скоро будет закреплен на федеральном уровне. Однако в Псковской области заставлять на нее переходить пока никого не собираются. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я думаю, что рано или поздно она придет (одноглавая модель управления - ред.). И мне кажется, в ближайшее время все-таки будут приняты поправки в федеральный закон или, может быть, примут даже отдельный федеральный закон. По крайней мере, достаточно горячо и предметно это обсуждается на федеральном уровне, в том числе, кстати, с учетом мнения губернаторов. Многие говорят о том, что это правильно», - сказал Михаил Ведерников.

Говоря о Псковской области, продолжил глава региона, никого заставлять переходить на одноглавую модель управления здесь не будут. Это связано с особенностями муниципалитетов, пояснил губернатор.

«Везде свои нюансы, везде свои особенности. Везде по-разному главы поселения, если про районы говорить, к этому относятся. Кто-то переживает, что может не попасть в новую команду, кого-то устраивает, что он, по сути, избранный хозяин, и никто ему не указ, и так далее. Нюансов много», - пояснил Михаил Ведерников.

Напомним, в Пскове изменилась система управления муниципалитетом - на смену двуглавой модели (с главой Пскова-председателем гордумы и главой администрации города) пришло фактическое единоначалие. Модель, при которой два человека совмещали три должности, просуществовала почти полтора десятилетия - в таких условиях работали главы города Иван Цецерский (2009-2019) и Елена Полонская (2019-2022).

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Процесс изменения системы управления областным центром в начале 2022 года инициировал губернатор Михаил Ведерников, предложивший, «чтобы приставка "глава города" переместилась от председателя городской Думы в сторону главы администрации». Таким образом, в городе появился полноценный глава - на данный момент должность занимает Борис Елкин.

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Вместе с тем в других муниципалитетах, в частности в Великих Луках, модель управления остается двуглавой. Пост главы города там занимает Николай Козловский, должность главы городской администрации - Андрей Беляев.