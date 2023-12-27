Псковский губернатор: Никого не будем заставлять переходить на одноглавую модель управления

Переход на одноглавую модель управления в муниципалитетах, скорее всего, скоро будет закреплен на федеральном уровне. Однако в Псковской области заставлять на нее переходить пока никого не собираются. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Говоря о Псковской области, продолжил глава региона, никого заставлять переходить на одноглавую модель управления здесь не будут. Это связано с особенностями муниципалитетов, пояснил губернатор.
«Везде свои нюансы, везде свои особенности. Везде по-разному главы поселения, если про районы говорить, к этому относятся. Кто-то переживает, что может не попасть в новую команду, кого-то устраивает, что он, по сути, избранный хозяин, и никто ему не указ, и так далее. Нюансов много», - пояснил Михаил Ведерников.
Напомним, в Пскове изменилась система управления муниципалитетом - на смену двуглавой модели (с главой Пскова-председателем гордумы и главой администрации города) пришло фактическое единоначалие. Модель, при которой два человека совмещали три должности, просуществовала почти полтора десятилетия - в таких условиях работали главы города Иван Цецерский (2009-2019) и Елена Полонская (2019-2022).
Процесс изменения системы управления областным центром в начале 2022 года инициировал губернатор Михаил Ведерников, предложивший, «чтобы приставка "глава города" переместилась от председателя городской Думы в сторону главы администрации». Таким образом, в городе появился полноценный глава - на данный момент должность занимает Борис Елкин.
Вместе с тем в других муниципалитетах, в частности в Великих Луках, модель управления остается двуглавой. Пост главы города там занимает Николай Козловский, должность главы городской администрации - Андрей Беляев.