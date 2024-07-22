Политика

Средства на проведение выборов в Гдовском районе выделены в полном объеме – Игорь Сопов

Средства на проведение выборов главы в Гдовском районе выделены в полном объеме. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В Гдовском районе не отставка (главы) была, а по собственному желанию уход. Уход по желанию совершился в марте, с того момента у депутатов района была возможность принять поправки в бюджет, четыре месяца прошло. Ничего неожиданного здесь не случилось. Условно говоря, в марте месяце это произошло. Но почему-то вопрос о финансировании затягивается до самого последнего момента. Напомню, что муниципальные выборы финансируется из бюджета муниципального образования», – сказал Игорь Сопов.

Гдовский район единственный в Псковской области не получил финансирование на проведение выборной кампании несмотря на то, что кампания уже началась, и комиссия уже начала работать.

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«Соответственно, мы по всем законам жанра и по законодательству обязаны обратиться в надзирающие органы и предупредить их о том, что не исполняются обязанности советом депутатов, финансирование не выделено. Буквально вчера состоялось заседание депутатов. Насколько я понимаю, из бюджета были изысканы средства, они в полном объеме сейчас выделены на проведение кампании. Не могу сказать, с каких статей были сняты эти финансовые ресурсы. Такая неорганизованность вызывает вопросы», – уточнил Игорь Сопов.

Напомним, выборы главы Гдовского района пройдут 6-8 сентября 2024 года. О намерении участвовать в выборах заявили восемь кандидатов.

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Алексей Васильев, который был избран главой Гдовского района в сентябре 2022 года, ушел с поста в марте. Временно исполняет полномочия главы Гдовского района заместитель главы района по экономическим вопросам Александр Авраменко.