Маскот выборов в Псковской области Барсик посетил Гдовский район 6 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.
Фотографии: Избирательная комиссия Псковской области
«Знакомится с избирателями, с удовольствием позирует для фотографий, членам комиссий дарит улыбки и объятия, а ребятам наклейки на память», – рассказали в облизбиркоме.
Напомним, что в Гдовском районе проходят досрочные выборы главы района. Голосование трехдневное, а избирательные участки открыты до 20:00.
Избиратели могут проголосовать за одного из семи кандидатов:
Алексей Васильев, который был избран главой Гдовского района в сентябре 2022 года, ушел с поста в марте.
Временно исполняет полномочия главы Гдовского района заместитель главы района по экономическим вопросам Александр Авраменко.