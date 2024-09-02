Политика

Маскот выборов в Псковской области Барсик посетил Гдовский район

Маскот выборов в Псковской области Барсик посетил Гдовский район 6 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Фотографии: Избирательная комиссия Псковской области

«Знакомится с избирателями, с удовольствием позирует для фотографий, членам комиссий дарит улыбки и объятия, а ребятам наклейки на память», – рассказали в облизбиркоме.

Напомним, что в Гдовском районе проходят досрочные выборы главы района. Голосование трехдневное, а избирательные участки открыты до 20:00.

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Избиратели могут проголосовать за одного из семи кандидатов:

Павел Бикташев, «Родина»;

Евгений Васильев, «Яблоко»;

Сергей Горячев, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;

Игорь Иванов, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»;

Иван Мешков, «Единая Россия»;

Игорь Романов, «Новые люди»;

Жанна Романчук, ЛДПР.

Алексей Васильев, который был избран главой Гдовского района в сентябре 2022 года, ушел с поста в марте.

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Временно исполняет полномочия главы Гдовского района заместитель главы района по экономическим вопросам Александр Авраменко.