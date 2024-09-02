Политика

Игорь Сопов: Явка на выборах достаточно высокая для муниципальных кампаний по Псковской области

Явку на муниципальных выборах в Псковской области в сентябре «достаточно высокой» назвал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Избирательная кампания в Псковской области завершилась, предварительные итоги будут подведены, скорее всего, в понедельник утром. Мы можем сказать, что явка была достаточно высокой для муниципальных кампаний по Псковской области. Жалобы и нарушения обсуждать пока преждевременно», – сказал Игорь Сопов.

Он уточнил, что все жалобы и нарушения будут рассматриваться на заседании комиссии после того, как закрываются избирательные участки. На данный момент ни одна жалоба не рассмотрена.

«Как только они будут рассмотрены – будем понимать, о чем речь, ведь не все жалобы становятся жалобами. Есть и необоснованные обращения», – добавил председатель Избирательной комиссии Псковской области.

Также у жителей Псковской области во время работы избирательных участков была возможность пройти первичный этап диспансеризации. «Насколько активно псковичи шли на диспансеризацию, комитет по здравоохранению даст нам данные уже в понедельник. Мы будем понимать, сколько людей приняли участие. По нашим наблюдениям — активно. Сколько конкретно пришло, мы не знаем пока», – заключил Игорь Сопов.