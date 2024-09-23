Политика

Рейтингомер: мошенничество в «Раздолье», потери «Моглино» и аншлаг на «Лягушках»

Категорически всех приветствую! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного рейтинга активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Всё сказанное здесь является субъективным мнением обозревателя. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали!

-5 Николай Загоруй

Минус пять получает известный псковский бизнесмен Николай Загоруй, который несет репутационные потери в связи с развитием истории вокруг выделения денег на строительство отеля «Раздолье». Как сообщила прокуратура области, ею признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в размере 11 млн рублей. Деньги были выделены на реализацию инвестиционного проекта по созданию модульного отеля на основании документов, содержащих заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения. Дело возбуждено по по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

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-4 Нинель Салагаева

Минус четыре ставим «экономическому» вице-губернатору Псковской области Нинель Салагаевой. Причина в непрекращающихся проблемах особой экономической зоны «Моглино», резиденты которой банкротятся и ликвидируются один за другим. При этом хоть какие-то внятные комментарии заместителя главы региона на эту актуальную и острую тему отсутствуют как класс. Как будто нет такой проблемы — и «всё хорошо, прекрасная маркиза».

-3 Геннадий Афанасьев

Минус три заносим в дневник главы Дедовичского района Геннадия Афанасьева. Во-первых, с администрации муниципалитета взыскали 5 млн рублей за долги местного предприятия ЖКХ. Во-вторых, глава района подвергся в социальных сетях атаке местных оппозиционеров и ориентированных на них жителей из-за затянувшихся сроков ремонта школы и дома культуры. От частного случая возмущенные оппоненты господина Афанасьева перешли на личность управленца.

-2 Петр Алексеенко

«Опять двойка» в дневнике первого секретаря псковского обкома КПРФ Петра Алексеенко. В очередной раз отмечаем непоследовательность псковских зюгановцев, которые с одной стороны, несколько лет назад громко публично возмущались планами строительства первой очереди завода «Титан-Полимер», участвовали в митингах и хайповали на острой теме, а сейчас, когда намечается вторая очередь, комми пассивны и безмолвны. Кроме того, на организованном облизбиркомом круглом столе лидер псковских коммунистов фактически признал, что своих кандидатов КПРФ согласовывает с руководством региона, поэтому-то коммунистов и не заботит вопрос прохождения муниципального фильтра на губернаторских выборах — дескать, партия власти поможет. И это откровение представителя оппозиционной партии вызвало смех у многих его коллег — руководителей реготделений других объединений.

-1 Олег Майоров

Минус один уходит главе Невельского муниципального округа Олегу Майорову. Причина — в возмущении сельских жителей, которые испытывают что-то вроде когнитивного диссонанса, когда с одной стороны смотрят на требующую ремонта дорогу Колпино - Дегтево и разваливающийся мост через реку Еменку, а с другой стороны читают в районке победные реляции в духе «Ремонт закончен». Можно, конечно, было бы посоветовать сельчанам обратиться к совету Козьмы Пруткова «Если на клетке слона прочтёшь надпись "буйвол“, не верь глазам своим». Но ситуация из разряда: это бы бы так смешно, если бы не было так грустно.

0 Александр Боярков

Нейтральную оценку ставим директору Школы креативных индустрий, экс-заведующему Большим концертным залом Александру Бояркову, назначенному исполняющим обязанности директора областной филармонии. Ранее эту должность занимала Марина Николаева. С плюсами-минусами ее сменщику определимся позднее, по результатам стартового этапа работы и первых шагов в должности. Пока 0.

+1 Лев Шлосберг

Плюс один получает внесенный Минюстом в реестр иноагентов зампредседателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг*. Как нетрудно догадаться, причина тут - в недавнем приезде в Псков известной телеведущей, общественно-политической деятельницы Ксении Собчак. Известно, что экс-кандидат в президенты встречалась с самым известным псковским яблочником. В связи с чем он вновь оказался в центре внимания. Впрочем, подробности их встречи остаются неизвестными, а сам оппозиционер раскрывать их не стал, тем самым сохранил интригу. Так что ждем развития сюжета и появления в сети материала, отснятого в Пскове госпожей Собчак.

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+2 Дмитрий Месхиев

Плюс два ставим художественному руководителю - директору Псковского театра драмы Дмитрию Месхиеву. Спектакль Никиты Кобелева «Лягушки», премьера которого в дрампуше состоялась в 2023 году, показали на основной сцене Александринского театра. Постановка прошла при аншлаге, зрителями спектакля в Санкт-Петербурге стали порядка 900 человек. Для того, чтобы все желающие смогли посмотреть событие международного масштаба - спектакль по произведению Мо Яня, потребовалось выставить дополнительные зрительские ряды. Напомним, ранее «Лягушки» были удостоены восьми номинаций национальной премии «Золотая маска».

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+3 Алексей Федоров

Строчкой выше, на +3, взлетел дебютант нашего рейтинга — директор великолукского завода электротехнического оборудования Алексей Федоров. 65-летие ЗАО «ЗЭТО» - одного из ведущих предприятий региона широко и креативно отметили в «южной столице». Причем, празднование круглой даты стало одним из заметных событий не только деловой, но и общественно-политической жизни Псковской области.

+4 Наталья Федорова

Плюс четыре заработала глава Псковского района Наталья Федорова. Всю неделю она находилась в центре внимания. Особо отметим, что в муниципалитете произошел ряд важных событий: здесь открыли первый в регионе мемориал участникам специальной военной операции, выбрали глав волостей, а сама Наталья Федорова встретилась с сенатором Алексеем Наумцом и обсудила с ним актуальные вопросы.

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+5 Игорь Сопов

Максимально высокую оценку +5 по итогам недели, на которой отмечался День избирательных комиссий Псковской области, заслужил председатель облизбиркома Игорь Сопов. Во-первых, он был награжден почетной грамотой президента России за вклад в эффективное решение общественно-значимых задач. Во-вторых, провел круглый стол с представителями политических партий, где вновь проявил принципиальную позицию в споре с некоторыми оппозиционерами.

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Это был очередной выпуск Рейтингомера. До встречи через неделю.

*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов