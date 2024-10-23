Политика

Рейтингомер: гидроцикл Грацкого, возвращение митрополита Тихона и новая «главная по культуре»

Привет! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного рейтинга активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Активность политиков, общественников и прочих публичных персон здесь традиционно оценивается по пятибалльной шкале. Плюсы - это то, что имело положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Всё сказанное является субъективным мнением обозревателя. Погнали!

-5 Александр Грацкий

Самую низкую оценку минус пять получает бывший заместитель главы администрации Пскова Александр Грацкий, суд над которым продолжается в областном центре. На прошлой неделе рассматривались вещественные доказательства по делу экс-чиновника, обвиняемого в получении взяток. Казалось, после сообщений о дорогостоящем автомобиле, массажном кресле, часах и прочих нетривиальных обстоятельствах этого дела, новостей в этой части уже не будет. Но нет — как стало известно, у Грацкого изъят еще и гидроцикл, он также приобщен к материалам дела.

-4 Евгений Васильев

Фото: Псковское региональное отделение партии «Яблоко»

Минус четыре ставим экс-кандидату на пост главы Гдовского района Евгению Васильеву. Суд отказал яблочнику, не признающему итоги сентябрьских выборов, в удовлетворении исков об отмене решений по итогам голосования. Впрочем, скорее всего, это еще не конец истории — Евгений Васильев намерен обжаловать решение Гдовского районного суда в апелляционной инстанции. Напомним, кандидат от партии «Яблоко» уступил единороссу Ивану Мешкову, который и был избран главой муниципалитета.

Смотрите также Экс-кандидат на пост главы Гдовского района будет добиваться отмены результатов выборов в областном суде

-3 Игорь Шатурный

Минус три получает вице-губернатор Псковской области Игорь Шатурный, курирующий в правительстве региона вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Дело в том, что отставание от графика строительства кольцевого магистрального водовода в Пскове составило уже более 100 дней. Проблемная ситуация обсуждалась на неделе в ходе рабочего выезда на объект губернатора Михаила Ведерникова. Предположим, что срыв сроков строительства очередного значимого объекта может иметь для господина Шатурного весьма неприятные последствия.

Смотрите также Отставание от графика строительства кольцевого магистрального водовода в Пскове составило более 100 дней

-2 Владимир Панченко

Фото: Псковское областное Собрание

«Опять двойка» в дневнике бизнесмена, депутата Псковского областного Собрания от КПРФ Владимира Панченко. Арбитражный суд Москвы решил привлечь его и ряд других лиц к субсидиарной ответственности по долгам печорского предприятия «Евро-Керамика». По предварительным данным, заявленная сумма превышает 400 миллионов рублей. В очередной раз отмечаем, что Владимир Панченко и в целом группа Михаила Гавунаса продолжает нести потери.

-1 Наталья Ильина

Минус один получает ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина. Причина — негативные публикации в соцсетях и Telegram-каналах, авторы которых недоумевают, как так вышло, что пресс-служба вуза только сейчас рапортует о начале занятий в новом учебно-лабораторном корпусе вуза - притом, что больше года назад СМИ уже сообщали: 1 сентября новый корпус принял первых студентов-медиков?! В связи с чем наблюдатели и задаются вопросами: неужели здание пустовало больше года из-за отсутствия лицензии - или же занятия там велись «нелегально»?

0 Илианна Петрова

Нейтральную оценку получает Илианна Петрова, назначенная временно исполняющим обязанности председателя комитета по культуре Псковской области. Приехавшая к нам из-за пределов региона чиновница ранее работала заместителем, а затем и министром культуры Новгородской области. Теперь решила сменить место жительства и попробовать свои силы на Псковщине. Будем наблюдать, как пойдет дело — пока 0.

Смотрите также Илианна Петрова назначена врио председателя комитета по культуре Псковской области

+1 Петр Алексеенко

Плюс один заносим в учетную карточку первого секретаря обкома КПРФ, депутата регионального парламента Петра Алексеенко. Лидер псковских коммунистов съездил в столицу на пленум ЦК КПРФ, членом которого является, и достаточно активно информировал о происходящем в социальных сетях. Правда, в эту баночку меда надо бы добавить и ложку дегтя: хотелось бы, чтобы оперативные сообщения с подобных мероприятий были более содержательны и не напоминали сухие официальные пресс-релизы.

+2 Елена Тимашова

Плюс два заработала начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова. Ход проводимой в регионе муниципальной реформы получил высокую оценку со стороны депутатов регионального парламента и представителей органов МСУ, о чем было заявлено на круглого столе в эфире радио ПЛН FM. По мнению экспертов, в результате преобразований в муниципальных округах удастся создать более эффективную модель управления и использовать все возможности для развития городов и поселков.

+3 Виталий Рахманов

Строчкой выше, на плюс три, расположился начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов. Мероприятия региональной стратегии цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления реализуются в Псковской области с опережением плана на 25%. В связи с этим работа возглавляемого Рахмановым управления получила положительную оценку со стороны губернатора, отметившего, что «цифровизация основных отраслей экономики и социальной сферы идет хорошими темпами», а «результаты впечатляют».

Смотрите также Псковская область опережает план по цифровой трансформации на 25%

+4 Владимир Зубов

Плюс четыре ставим президенту Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимиру Зубову. Таким образом отмечаем 30-летие региональной ТПП, объединяющей в своих рядах ни много ни мало 350 предприятий различных отраслей промышленности, коммерческих и некоммерческих организаций, учебных заведений, индивидуальных предпринимателей. По случаю юбилея в областном центре состоялось торжественное мероприятие с участием членов и партнеров Торгово-промышленной палаты.

+5 Митрополит Тихон

Максимально высокую оценку +5 по совокупности факторов получает митрополит Тихон. Во-первых, указом Владимира Путина он назначен руководителем комиссии по сохранению и популяризации историко-культурного наследия Совета при президенте РФ по культуре и искусству. Во-вторых, митрополит вернулся из Крыма в наш регион — разумеется, только на время: в Псково-Печерском монастыре он принял участие в совещании епархиальных древлехранителей, а также обсудил с руководителями органов государственной власти и МСУ вопросы строительства и реставрации важных объектов в Псковской области. В-третьих, в регионе отметили 9-ю годовщину архиерейской хиротонии владыки. В своем поздравлении губернатор Михаил

Смотрите также Видеоряд в честь владыки Тихона подготовили в правительстве Псковской области

Ведерников напомнил, что вклад митрополита, Почетного гражданина Псковской области в развитие региона сложно переоценить: по его инициативе реализованы десятки проектов в сферах образования и культуры, обновлена инфраструктура Псково-Печерского монастыря, проведена колоссальная работа по сохранению архитектурного наследия.

Это был очередной обзор от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю. Пока!