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Политика

Рейтингомер: гидроцикл Грацкого, возвращение митрополита Тихона и новая «главная по культуре»

28.10.2024 18:33|ПсковКомментариев: 0

Привет! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного рейтинга активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

 

Активность политиков, общественников и прочих публичных персон здесь традиционно оценивается по пятибалльной шкале. Плюсы - это то, что имело положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Всё сказанное является субъективным мнением обозревателя. Погнали!

-5 Александр Грацкий

Самую низкую оценку минус пять получает бывший заместитель главы администрации Пскова Александр Грацкий, суд над которым продолжается в областном центре. На прошлой неделе рассматривались вещественные доказательства по делу экс-чиновника, обвиняемого в получении взяток. Казалось, после сообщений о дорогостоящем автомобиле, массажном кресле, часах и прочих нетривиальных обстоятельствах этого дела, новостей в этой части уже не будет. Но нет — как стало известно, у Грацкого изъят еще и гидроцикл, он также приобщен к материалам дела.

-4 Евгений Васильев

Фото: Псковское региональное отделение партии «Яблоко»

Минус четыре ставим экс-кандидату на пост главы Гдовского района Евгению Васильеву. Суд отказал яблочнику, не признающему итоги сентябрьских выборов, в удовлетворении исков об отмене решений по итогам голосования. Впрочем, скорее всего, это еще не конец истории — Евгений Васильев намерен обжаловать решение Гдовского районного суда в апелляционной инстанции. Напомним, кандидат от партии «Яблоко» уступил единороссу Ивану Мешкову, который и был избран главой муниципалитета.

-3 Игорь Шатурный

Минус три получает вице-губернатор Псковской области Игорь Шатурный, курирующий в правительстве региона вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Дело в том, что отставание от графика строительства кольцевого магистрального водовода в Пскове составило уже более 100 дней. Проблемная ситуация обсуждалась на неделе в ходе рабочего выезда на объект губернатора Михаила Ведерникова. Предположим, что срыв сроков строительства очередного значимого объекта может иметь для господина Шатурного весьма неприятные последствия.

-2 Владимир Панченко

Фото: Псковское областное Собрание

«Опять двойка» в дневнике бизнесмена, депутата Псковского областного Собрания от КПРФ Владимира Панченко. Арбитражный суд Москвы решил привлечь его и ряд других лиц к субсидиарной ответственности по долгам печорского предприятия «Евро-Керамика». По предварительным данным, заявленная сумма превышает 400 миллионов рублей. В очередной раз отмечаем, что Владимир Панченко и в целом группа Михаила Гавунаса продолжает нести потери.

-1 Наталья Ильина

Минус один получает ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина. Причина — негативные публикации в соцсетях и Telegram-каналах, авторы которых недоумевают, как так вышло, что пресс-служба вуза только сейчас рапортует о начале занятий в новом учебно-лабораторном корпусе вуза - притом, что больше года назад СМИ уже сообщали: 1 сентября новый корпус принял первых студентов-медиков?! В связи с чем наблюдатели и задаются вопросами: неужели здание пустовало больше года из-за отсутствия лицензии - или же занятия там велись «нелегально»?

0 Илианна Петрова

Нейтральную оценку получает Илианна Петрова, назначенная временно исполняющим обязанности председателя комитета по культуре Псковской области. Приехавшая к нам из-за пределов региона чиновница ранее работала заместителем, а затем и министром культуры Новгородской области. Теперь решила сменить место жительства и попробовать свои силы на Псковщине. Будем наблюдать, как пойдет дело — пока 0.

+1 Петр Алексеенко

Плюс один заносим в учетную карточку первого секретаря обкома КПРФ, депутата регионального парламента Петра Алексеенко. Лидер псковских коммунистов съездил в столицу на пленум ЦК КПРФ, членом которого является, и достаточно активно информировал о происходящем в социальных сетях. Правда, в эту баночку меда надо бы добавить и ложку дегтя: хотелось бы, чтобы оперативные сообщения с подобных мероприятий были более содержательны и не напоминали сухие официальные пресс-релизы.

+2 Елена Тимашова

Плюс два заработала начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова. Ход проводимой в регионе муниципальной реформы получил высокую оценку со стороны депутатов регионального парламента и представителей органов МСУ, о чем было заявлено на круглого столе в эфире радио ПЛН FM. По мнению экспертов, в результате преобразований в муниципальных округах удастся создать более эффективную модель управления и использовать все возможности для развития городов и поселков.

+3 Виталий Рахманов

Строчкой выше, на плюс три, расположился начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов. Мероприятия региональной стратегии цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления реализуются в Псковской области с опережением плана на 25%. В связи с этим работа возглавляемого Рахмановым управления получила положительную оценку со стороны губернатора, отметившего, что «цифровизация основных отраслей экономики и социальной сферы идет хорошими темпами», а «результаты впечатляют».

+4 Владимир Зубов

Плюс четыре ставим президенту Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимиру Зубову. Таким образом отмечаем 30-летие региональной ТПП, объединяющей в своих рядах ни много ни мало 350 предприятий различных отраслей промышленности, коммерческих и некоммерческих организаций, учебных заведений, индивидуальных предпринимателей. По случаю юбилея в областном центре состоялось торжественное мероприятие с участием членов и партнеров Торгово-промышленной палаты.

+5 Митрополит Тихон

Максимально высокую оценку +5 по совокупности факторов получает митрополит Тихон. Во-первых, указом Владимира Путина он назначен руководителем комиссии по сохранению и популяризации историко-культурного наследия Совета при президенте РФ по культуре и искусству. Во-вторых, митрополит вернулся из Крыма в наш регион — разумеется, только на время: в Псково-Печерском монастыре он принял участие в совещании епархиальных древлехранителей, а также обсудил с руководителями органов государственной власти и МСУ вопросы строительства и реставрации важных объектов в Псковской области. В-третьих, в регионе отметили 9-ю годовщину архиерейской хиротонии владыки. В своем поздравлении губернатор Михаил

Ведерников напомнил, что вклад митрополита, Почетного гражданина Псковской области в развитие региона сложно переоценить: по его инициативе реализованы десятки проектов в сферах образования и культуры, обновлена инфраструктура Псково-Печерского монастыря, проведена колоссальная работа по сохранению архитектурного наследия.

Это был очередной обзор от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю. Пока!

Теги: #Рейтингомер
Источник: Псковская Лента Новостей
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