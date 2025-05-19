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Политика

Рейтингомер: упраздненное управление, кадровые потери и пацан без фарта

19.05.2025 18:19|ПсковКомментариев: 0

Салют! С вами Господин Рейтингомер. Начинаем обзор активности политиков, чиновников и прочих публичных персон за неделю, на которой мы наблюдали продолжающееся противостояние областного правительства и администрации Великих Лук. Стороны обменивались выстрелами, приводили свои доводы и аргументы, теперь все вместе ждем вердикта прокуратуры. А пока отмечаем других ньюсмейкеров. 

 

Оценки выставляются по пятибалльной шкале, плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Всё сказанное здесь является субъективным мнением обозревателя. Погнали!

-5 Никто

Самую низкую отрицательную оценку -5 сегодня не получает никто. За прошедшую неделю ни один из представителей псковского политического класса не потерпел сокрушительного поражения, не вляпался в резонансный скандал и не получил позорную отставку.

-4 Наталья Иванова

Фотография: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Минус четыре отправляем в Плюсский муниципальный округ его главе Наталье Ивановой — и всё из-за многочисленных проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Всё там не слава Богу. Вот и сейчас, по сообщениям СМИ, после многочисленных аварий на МП «ПлюссаТеплоРесурс» свою должность покидает директор муниципального предприятия. В последние годы оно находится в предбанкротном состоянии и генерирует многомиллионные убытки.

-3 Ольга Татаринова

Тем временем губернатор Псковской области своим указом упразднил управление проектной деятельности, а его функции переданы министерству конкурентной политики, в которое переименован комитет по закупкам. Не беремся судить насчет карьерных перспектив «главной по проектной деятельности» Ольги Татариновой - радужны ли они или напротив мрачны, но на данный момент фиксируем: чиновница осталась без управления, которое возглавляла несколько лет. Поэтому ставим ей минус три.

-2 Николай Кузьмин*

Минус два заносим в дневник яблочника Николая Кузьмина, ранее внесенного Минюстом в реестр иностранных агентов. Он вышел из руководящих органов псковского «Яблока» и потерял место в федеральном совете партии от Псковской области, где его сменила Яна Иванова. К слову, самого Кузьмина* не было среди участников прошедшей на выходных конференции реготделения «Яблока». Скорее всего, это формальная процедура, связанная с его статусом иноагента.

-1 Дамиан Мисун

Минус один получает юный активист и волонтер Дамиан Мисун, неожиданно выбывший из числа участников праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3. Причины схода с дистанции, как, собственно, и мотивы выдвижения на праймериз остались загадкой для публики. То ли дело в появившемся фаворите гонки, то ли в документах что-то оказалось не так, то ли еще что. Как бы то ни было — вспоминаем интернет-мем: пацан к успеху шел — не получилось, не фортануло.

0 Владимир Ефимов

Нейтральной оценкой ноль удостаиваем сегодня экс-доверенное лицо председателя ЛДПР Леонида Слуцкого на президентских выборах в Псковской области Владимира Ефимова. Молодой партийный активист, вероятно, представит либерал-демократов на довыборах депутата Псковской гордумы по округу №3. Правда, ему еще предстоит заручиться поддержкой однопартийцев — официальное решение пока не принято.

+1 Виктор Остренко

Плюс один заработал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко. Законодатели Северо-Запада России на заседании под его председательством в Калининграде обсудили проблемы культуры и туризма — такие, как сохранение объектов культурного наследия, регулирование деятельности экскурсоводов, строительство новых помещений для фондохранилищ музеев и другие. Приняты решения по поддержке соответствующих законопроектов.

+2 Артур Гайдук

Плюс два получает еще один региональный парламентарий, руководитель псковского «Яблока» Артур Гайдук. По итогам прошедшей отчетно-выборной конференции он сохранил пост руководителя партийного отделения. Также на конференции избран региональный совет в составе 23 членов и бюро в числе 11 человек.

+3 Андрей Мошков

Положительную оценку +3 заслужил прокурор Псковской области Андрей Мошков. Отмечаем становящуюся привычной оперативную реакцию «ока государева» на публикации СМИ о проблемах. Очередной пример мы наблюдали на днях: после сообщения ПЛН прокуратура занялась проверкой ситуации с пропавшей 15-летней девочкой из Острова и действиями должностных лиц.

+4 Дмитрий Мельников

Строчкой выше, на плюс четыре, расположился председатель совета директоров ПАО «Авар», руководитель Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников. Положительную оценку ставим по итогам поездки промышленника на юбилейный съезд «Деловой России», в котором принял участие президент России Владимир Путин. Также отмечаем активизацию работы регионального отделения ДР и содержательные комментарии по актуальным темам, которые Дмитрий Мельников дал в эфире радио ПЛН FM.

+5 Митрополит Матфей

Плюс пять по совокупности факторов получает митрополит Псковский и Порховский Матфей, назначенный на днях еще и временно управляющим Великолукской епархией. Особо отмечаем проведение в регионе под эгидой РПЦ представительного международного конгресса «Единение» и традиционных Александро-Невских чтений, а также яркий музыкальный подарок Псковской епархии к Дню Победы. Эти события вызвали заметный общественный резонанс и многочисленные положительные отклики.

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!

*Николай Кузьмин внесен в реестр иностранных агентов по версии Минюста РФ

Источник: Псковская Лента Новостей
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