Себеж, Кунья и Пушкинские Горы лидируют по явке на ДЭГ

Лидерами по дистанционному электронному голосованию в Псковской области на 13:16 стали Себеж, Кунья и Пушкинские Горы, сообщил журналистам председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов в Центре общественного наблюдения 12 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Лидерами по количеству онлайн-голосов стали:

1 место - Себеж — 63%;

2 место - Кунья — 56%;

3 место - Пушкинские Горы — 55%.

Псков пока занимает 4 место с результатом — 53%.

Напомним, заявления на участие в дистанционном электронном голосовании подали 9 299 жителей региона.

Александр Седунов также отметил, что Общественный штаб обучил 253 наблюдателя в преддверии выборов в Псковской области.

Наблюдатели начали свою деятельность с 8.00 12 сентября и будут работать до 20:00 воскресенья. На данный момент все 253 наблюдателя подтвердили начало работы, и на текущий момент не зафиксировано никаких нарушений.

Информация о работе наблюдателей доступна на интерактивной карте независимого общественного мониторинга.