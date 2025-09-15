Трехдневное голосование и ДЭГ положительно сказались на явке — Александр Котов

Трехдневное голосование и дистанционное электронное голосование положительно сказались на явке, такое мнение высказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).
«Трехдневное голосование некоторые критикуют. Кому-то хочется вернуться в прежние времена, чтобы был один день и четко на избирательных участках, с бумажными бюллетенями. Но тем не менее система трехдневного голосования, применение дистанционного электронного голосования дают возможность избирателям, используя тот или иной механизм, спокойно, в удобное для них время отдать свой голос. Мне кажется, что это тоже повлияло на явку, которая, к сожалению, на муниципальных выборах у нас недостаточно высокая», - сказал Александр Котов.
Напомним, итоговая явка на муниципальных выборах в Псковской области составила 36,61%.
Что касается организации и проведения избирательной кампании, председатель Собрания считает, что выборы прошли на достаточно высоком уровне.
«В нашем регионе органы местного самоуправления очень серьезно подготовились, как и областная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии, которые непосредственно проводили выборы на местах. С точки зрения организационных моментов, было сделано все необходимое, чтобы наши избиратели могли участвовать в избирательной кампании и выразить свое отношение к тем кандидатам, которые были зарегистрированы и принимали участие в этих выборах», - отметил Александр Котов.
Предварительные результаты выборов в муниципальные Собрания депутатов первого созыва в Псковской области доступны по ссылке ниже.