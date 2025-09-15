Псковcкая обл.
Политика

Более 1,6 тысячи сообщений от общественных наблюдателей поступило за дни выборов в Псковской области

17.09.2025 13:54|ПсковКомментариев: 0

По итогам трехдневного голосования в Псковской области в Центр общественного наблюдения поступило более 1650 сообщений от наблюдателей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области со ссылкой на главу Общественной палаты Псковской области Александра Седунова. 

В Общественной палате Псковской области работал Штаб общественного наблюдения, и все желающие могли увидеть, как происходил процесс голосования, какие сообщения направляли наблюдатели. Вся информация от наблюдателей приходила в штаб, и благодаря системе Независимого общественного мониторинга (НОМ) можно было получать и оперативно анализировать информацию из всех районов.

«По итогам в штаб за три дня голосования поступило более 1650 сообщений от наблюдателей. Все наблюдатели указывали, что нарушений или замечаний по организации избирательного процесса, по работе комиссий не было выявлено. Наблюдатели отмечали слаженную и четкую работу избирательных комиссий и позитивный настрой самих избирателей», - рассказал Александр Седунов.

Источник: Псковская Лента Новостей
опрос
Какой масштабный проект в дорожной инфраструктуре Пскова необходим в первую очередь?
В опросе приняло участие 132 человека
Лента новостей
