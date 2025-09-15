Политика

Александр Котов: Выборы – это не шоу

Избирательная кампания – это не шоу и не концерт, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Традиционно на муниципальных выборах явка никогда не была высокой. Можно посмотреть хотя бы 10-летнюю историю. А что касается тех, у кого не было мотивации идти на избирательные участки и вообще отдавать свой голос, скажу, что избирательная кампания и вообще выборы – это не шоу, не концерт. Это серьезное мероприятие, которое предполагает ответственность всех участников этого процесса, органов власти. На нас лежит задача правильно организовать проведение выборов, чтобы у избирателей была возможность выразить свое отношение к кандидатам. Это ответственность избирательной комиссии, которая непосредственно занимается организацией и проведением выборов. Это ответственность кандидатов, которые принимают участие в выборах. Это ответственность политических партий, которые его выдвигают. И превращать это в шоу, как это было даже в совсем недалекие времена, это абсолютно неправильно», - сказал Александр Котов.

Результаты выборов влияют на жизнь населения на долгие годы, поэтому нужно подходить к этому процессу со всей серьезностью, продолжил гость студии. «Мы же помним предвыборные баталии, которые заканчивались плесканием из стакана в лицо, эпатажными заявлениями из разряда: "Каждому мужику по бабе" или "Каждой бабе по мужику", "Каждому мужику по бутылке водки". Это выглядит вроде бы эпатажно, интересно, прикольно, как сейчас говорит молодежь. А что за этим для избирателя стоит? Надо задуматься. Поэтому, если кто-то ожидает, что избирательная кампания должна выглядеть как шоу или концерт, то это неправильно, так быть не должно. Это, еще раз повторю, ответственное мероприятие с далеко идущими последствиями. В данном случае на муниципальных выборах избирают депутатов, срок полномочий которых будет составлять 5 лет. То есть, в общем-то, на 5 лет определяется будущее в плане нормотворчества, в плане работы представительного органа для муниципалитета. Так что к этому относиться надо серьезно», - подытожил Александр Котов.

Напомним, итоговая явка на муниципальных выборах в Псковской области составила 36,61%.

