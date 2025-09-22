Политика

Рейтингомер: штраф за дебош, глава-рецидивист и «Осторожно: мясо»

Категорически приветствую! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

-5 Петр Алексеенко

Самую низкую оценку минус пять получает персек обкома КПРФ Петр Алексеенко. Вместо того, чтобы адекватно подвести итоги выборов, признать ошибки и начать работу над ними, зюгановцы решили делать хорошую мину при плохой игре. В обкоме пропели «Всё хорошо, прекрасная маркиза» и заключили: всем спасибо, едем дальше. Про падение на 4-е место в районах, позорные 3% в Гдове и кризис в областном отделении не сказано ни слова. С таким неадекватным подходом, полагаю, дальше будет только хуже, а ведь впереди важные для верхушки обкома выборы в областное Собрание, где на кону их кресла, статус, зарплаты и привилегии.

-4 Владимир Подвальный

Минус четыре ставим совладельцу великолукского мясокомбината Владимиру Подвальному. СМИ со ссылкой на Росконтроль вновь написали об обнаружении в продукции предприятия опасного вещества — т. н. «мясного клея». О подобном сообщается уже не в первый раз, однако ранее на мясокомбинате парировали, что не закупают и не используют «мясной клей». Ничего не утверждаем, но фиксируем: в любом случае регулярное появление в публичном пространстве негативной информации ничего хорошего для предприятия и его репутации не несет.

-3 Валерий Зайцев

Тройку со знаком минус отправляем в Печорский муниципальный округ его главе Валерию Зайцеву. По сообщениям масс-медиа, областное управление Федерального казначейства составило не него протокол по причине невыполнения в установленный срок выписанного предписания. Помимо прочего, в публикации напоминается про прежние административные наказания муниципального руководителя. И сам собой тут напрашивается вывод о том, что все это косяки носят системный характер.

-2 Евгений Васильев

Тем временем к административной ответственности привлечен участник недавних выборов - кандидат от «Яблока» Евгений Васильев. Суд оштрафовал его на две тысячи рублей за вмешательство в работу участковой избирательной комиссии в Гдовском районе в ходе трехдневного голосования 12-14 сентября. Как следует из опубликованного в сетях видео, кандидат вел себя неподобающим образом на избирательном участке. Мы ставим ему двойку.

-1 Галина Овсова

Минус один присуждаем главе регионального министерства спорта Галине Овсовой - за крайне слабую работу в информационном пространстве, в том числе в социальных сетях. Если о спортивной жизни Псковской области судить по сообщениям от этого ведомства, то можно сделать вывод: на стадионах и спортплощадках в Псковской области тихо как на кладбище. Ничего не происходит — вот и на минувшей неделе в Минспорта «забили» и на всероссийский день бега «Кросс наций», и на футбольные турниры, и вообще на всё остальное.

0 Наталья Васильева

Нейтральную оценку 0 получает Наталья Васильева, ставшая председателем вновь созданного в администрации города Пскова комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка. Ранее это был отдел, а госпожа Васильева возглавляла его с 2023 года - сменила на руководящем посту Василия Демидова. Прежде она занимала пост начальника отдела в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

+1 Антон Минаков

Плюс один заработал региональный координатор ЛДПР Антон Минаков. В отличие от первых лиц обкома КПРФ, испытывающих необъяснимое головокружение от мнимых успехов, он итогами выборов остался недоволен. И это притом, что либерал-демократы фактически догнали коммунистов, а в ряде районов обошли их. В оценках Антона Минакова видим трезвый анализ ситуации и понимание, что надо делать, как исправлять ошибки и какие направления усиливать.

+2 Ирина Иванова

Плюс два получает директор Корпоративной академии правительства Псковской области, секретарь общественного совета программы «Герои земли Псковской» Ирина Иванова. Так оцениваем старт этапа наставничества в образовательной программе для участников СВО. В целом обучение построено по модульной системе, аналогичной школьным четвертям. Год разделен на четыре модуля, каждый из которых посвящен ключевым темам: государственная гражданская служба, органы публичной власти, структура МСУ и социально-экономическое развитие региона.

+3 Наталья Федорова

Строчкой выше, на плюс три, расположилась глава Псковского района Наталья Федорова. Фиксируем близкую к 100-процентной готовность муниципального образования к отопительному сезону, а также продолжение работы по социально-экономическому развитию и укреплению партнерских связей. Так, в рамках инвестиционного форума «Могилевский район – территория возможностей» Наталья Федорова и ее белорусский коллега подписали детальный план мероприятий по приграничному сотрудничеству.

+4 Александр Козловский

Плюс четыре заработал депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Он продолжает активно работать: в Москве вместе с председателем ЕР Дмитрием Медведевым и другими партийными руководителями подвел итоги избирательной кампании, и здесь у псковских единороссов достаточно высокие позиции. Тем временем в Госдуме стартовал новый парламентский сезон, первой для членов комитета по промышленности и торговле стала встреча с главой Минпромторга Антоном Алихановым. Напомним, что Александр Козловский является также куратором реготделения Союза машиностроителей, одно из направлений его работы— развитие технопарков. И, как отмечают масс-медиа, великолукский «Электрополис» получит дополнительную господдержку, что является свидетельством эффективности его деятельности.

+5 Станислав Стармолотов

Максимально высокую оценку +5 получает региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Станислав Стармолотов. Псковская область перевыполнила показатели по модернизации опорной дорожной сети. Опережающие темпы в реализации нацпроекта были отмечены на заседании Общественного совета при Росавтодоре. В целом за 5 лет отремонтировано более тысячи км дорог и 34 моста. Процент дорог в нормативном состоянии увеличился на 13,5 пунктов. Говоря о событиях недели, отметим высадку «десанта» во главе со Станиславом Стармолотовым на «дорожный объект №1» — строительство Северного обхода Пскова. Общий вывод проверяющих — работы ведутся в плановом режиме.

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!