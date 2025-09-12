Экономика

Псковская область получила 350 млн рублей на развитие технопарка «Электрополис»

Псковская область выиграла конкурс Минэкономразвития России и получил финансирование в размере 350 млн рублей на вторую очередь развития промышленного технопарка «Электрополис», сообщили губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram-канал

Как отметил губернатор, средства будут выделены в 2026-2027 годах в рамках президентского нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

По его словам в технопарке «Электрополис» разрабатывают и производят оборудование для энергетики: трансформаторы и распределительные устройства. Только в прошлом году здесь выпустили продукции почти на 14 млрд рублей.

«Финансирование будет направлено на реконструкцию здания гальванического цеха и строительство производственного корпуса, где будут располагаться новые резиденты. Это позволит укрепить инвестиционную привлекательность региона и привлечь новые компании. Созданию инфраструктуры для бизнеса, промышленных, техно- и бизнес-парков, Правительство Российской Федерации уделяет особое внимание. Благодарю за поддержку Псковской области», - сказал Михаил Ведерников.