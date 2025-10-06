Политика

Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой

Всем привет! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали!

-5 Манвел Азоян

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Минус пять получает персона непубличная, между тем в СМИ ее иногда называют не иначе как «король дорожных контрактов». Директору фирмы «ДСМУ» Манвелу Азояну продлен срок содержания под стражей. Бизнесмена обвиняют в даче взятки в особо крупном размере экс-замглавы администрации Пскова, бывшему начальнику УГХ Александра Грацкому. По версии следствия, предметом взятки являлся земельный участок, его оформили в собственность родственника высокопоставленного любителя дорогих авто и массажных кресел, который, напомним, уже мотает срок.

-4 Владимир Бабинин

Фото: «Юношеская футбольная лига»

Минус четыре схлопотал экс-гендиректор футбольного клуба «Псков» Владимир Бабинин, подозреваемый в хищении вверенного ему чужого имущества с использованием служебного положения. Областной суд оставил без изменения решение Псковского городского суда о наложении ареста на его имущество - автомобиль марки Mazda.

-3 Владимир Подвальный

Минус три ставим совладельцу Великолукского мясокомбината Владимиру Подвальному. По сообщениям масс-медиа, Роскачество признало произведенный предприятием сервелат худшим из проверенных. Разумеется, подобные рейтинги и оценки весьма условны, однако это не первое заявление проверяющих о низком качестве продукции. Такие сообщения появляются систематически — и понятно, что ничего хорошего мясокомбинату этот негатив не приносит.

-2 Ксения Григорьева

Фотография пресс-службы правительства Псковской области

По итогам подготовки и вхождения региона в отопительный сезон двойку со знаком минус получает врио министра строительства и ЖКХ Псковской области Ксения Григорьева. Интернет пестрит жалобами жителей на холодные батареи и информацией о ранее выявленных Ростехнадзором многочисленных нарушениях в муниципальных образованиях Псковской области, допущенных при подготовке к отопительному сезону.

-1 Леонид Курсенков

Минус один отправляем в Себеж. 15 лет занимавший кресло главы района Леонид Курсенков, по нашей информации, покидает пост. В муниципалитете будет новый руководитель. Его изберет сформированное в сентябре Собрание депутатов муниципального округа из числа участников конкурса. Свое слово здесь должна сказать областная власть.

0 Надежда Прокофьева

Нейтральную оценку ноль присуждаем Надежде Прокофьевой. Квалификационной коллегией судей Псковской области 3 октября она рекомендована на должность заместителя председателя Псковского городского суда на шестилетний срок полномочий.

+1 Артур Гайдук

Плюс один заслужил руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Артур Гайдук. В суде вынесено очередное решение о компенсации псковскому «Яблоку» за незаконное снятие списков партии на муниципальных выборах двухлетней давности. В целом вынесено уже шесть решений — осталось последнее, седьмое, по Печорскому району.

+2 Антон Мороз

Плюс два заработал избранный в сентябре депутатом Псковской гордумы Антон Мороз. На неделе он приступил к работе в органе МСУ и выступил на Международном строительном форуме. Отметим, что ранее национальное объединение строителей «Нострой», в руководство которого входит Антон Мороз, заключило соглашение с Псковской областью. Оно подразумевает «обеспечение объектов строительства качественной строительной продукцией по объективной цене производителя», что в будущем должно сказаться на качестве и снижении цен.

+3 Виктор Остренко

Строчкой выше, на плюс три, расположился вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко. Он представил образовательную платформу для начинающих политиков на встрече членов молодежных парламентов Северо-Запада в Карелии. Депутат получил положительные оценки и, в свою очередь, выразил надежду на то, что представленный проект принесет пользу молодежи, интересующейся политикой.

+4 Дмитрий Шахов, Светлана Магера

Фото: ПЛН и пресс-службы администрации президента России

Плюс четыре получают сразу две персоны, отмеченные на федеральном уровне. Псковский региональный омбудсмен Дмитрий Шахов удостоен ведомственной награды «За заслуги в защите прав человека», которую ему вручила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Тем временем президент Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» учителю русского языка и литературы из Пскова Светлане Магере. Награду педагогу вручил сам глава государства.

+5 Борис Елкин

Максимально высокую оценку плюс пять по совокупности факторов ставим главе города Пскова Борису Елкину. Руководитель региональной столицы как и прежде активно работает, открыт СМИ, совершает выезды в городские округа и лично всё контролирует. Особо отметим, что в Пскове в целом хорошо начали отопительный сезон, а там, где возникли проблемы, администрация пинает нерадивые «управляйки».

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!