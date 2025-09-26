Псковcкая обл.
Происшествия

Директора «ДСМУ» подозревают в даче взятки Грацкому в виде земельного участка

30.09.2025 14:53|ПсковКомментариев: 0

Подозреваемому в причастности к уголовному делу в отношении экс-замглавы администрации Пскова Александра Грацкого - директору общества «ДСМУ» Манвелу Азояну - продлили срок содержания под стражей на два месяца. Манвел Азоян подозревается в даче взятки в виде земельного участка, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей на два месяца в отношении Манвела Азояна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части 5 статьи 291 УК РФ.

Обвиняемому инкриминируется дача взятки в особо крупном размере Александру Грацкому в период нахождения последнего в должности начальника УГХ администрации Пскова через посредника, за совершение им входящих в его полномочия действий по своевременному и беспрепятственному принятию работ, являющихся предметом муниципальных контрактов, заключенных между управлением и возглавляемым Манвелом Азояном обществом.

Предметом взятки является земельный участок, который был оформлен в собственность близкого родственника Александра Грацкого. 

Ранее Александра Грацкого осудили за получение взяток от предпринимателей к 10 годам лишения свободы, в настоящее время он отбывает назначенное судом наказание в колонии строгого режима. 

Взяткодателя задержали, у него в жилище провели обыск, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По уголовным делам продолжается выполнение следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы.

Источник: Псковская Лента Новостей
