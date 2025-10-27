Политика

Рейтингомер: «убитые» ФАПы, камбэк Машкарина и взятка в 12 млн

Всем привет! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора, хотя, как показывает жизнь, нарисованная в обзорах картина соответствует реальности чуть более чем полностью. А прогнозы Рейтингомера - сбываются, что в очередной раз продемонстрировала история с замминистра образования Гором Брутяном — как мы и предполагали, чиновник отправлен в отставку. А на очереди — новые персонажи.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, минусы - поражения и ошибки. Погнали!

-5 Игорь Глазырин

Самую низкую отрицательную оценку минус пять схлопотал экс-начальник псковского филиала «Севзапуправтодора» Игорь Глазырин. Он арестован и обвиняется в получение взятки в размере ни много ни мало 12 миллионов рублей. По версии следствия, за эту сумму чиновник обеспечил беспрепятственную приемку дорожных работ.

-4 Геннадий Афанасьев

Минус четыре ставим главе Дедовичского района Геннадию Афанасьеву. Министерство сельского хозяйства Псковской области потребовало от администрации этого муниципального образования возврат субсидии за недостижение целевых показателей. В бюджет должно будет вернуться 86 млн рублей — в том случае, если суд поддержит требование Минсельхоза.

-3 Евгений Васильев

Фото: Псковское региональное отделение партии «Яблоко»

Тройку со знаком минус заносим в дневник экс-кандидата от «Яблока» на муниципальных выборах Евгения Васильева. Он проиграл в суде, и штраф за вмешательство в работу избирательной комиссии оставлен в силе. В принципе за такое можно было бы дать и больший минус, но с учетом не очень крупной суммы штрафа — всего 2 тысячи рублей — рука не поднимается.

-2 Олег Майоров

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Минус два отправляем в Невель, где на неделе в очередной раз сложилась, по определению местных властей, «сложная ремонтно-аварийная обстановка». На сетях теплоснабжения проводили ремонтные работы. Ситуация ожидаемо вызвала критические комментарии местных жителей в духе: «А летом нельзя было это сделать? Или пока гром не грянет - мужик не перекрестится?» Как итог, ставим минус два главе муниципального округа Олегу Майорову.

-1 Марина Гаращенко

Фото: правительство Псковской области

Более тридцати процентов фельдшерско-акушерских пунктов (72 из 236) в Псковской области имеют износ свыше 80%. Эти данные приведены в стратегии развития санавиации до 2030 года. Понятно, что крайняя степень изношенности почти трети ФАПов - это не личная вина регионального министра здравоохранения, но как руководителю, ответственному за состояние всей сферы, ставим Марине Гаращенко минус один.

0 Александр Машкарин

Тем временем известный псковский пропагандист, экс-руководитель госмедиахолдинга Александр Машкарин смог доказать свою полезность и реабилитировался в глазах начальства. По информации наших источников в органах власти и госСМИ, ставки медиаменеджера пошли резко вверх — и уже в ближайшее время он может занять высокую должность. Впрочем, пока этого не произошло, ограничимся нейтральной оценкой 0.

+1 Алексей Севастьянов

Плюс один заработал депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов. Он обсудил с молодежью и экспертами запрет использования электросамокатов и, кроме того, подвел промежуточный итог работы по обращению избирателя: на улице Гоголя в Пскове началось асфальтирование придомовой территории дома №25. Благоустройство двора стало результатом совместных усилий инициативных граждан и депутата Севастьянова.

+2 Нинель Салагаева

Строчкой выше, на плюс два, расположилась «экономический» вице-губернатор Нинель Салагаева. Так отмечаем работу властей по проведению первого инвестиционного форума гостеприимства Псковской области. На его площадке собралось порядка 150 участников. Основная цель встречи - обмен опытом и презентация инвестиционного потенциала региона.

+3 Сергей Николаев

Фото: ПсковГУ

Плюс три ставим врио ректора Псковского госуниверситета Сергею Николаеву. Несмотря на катастрофические события этого года и тяжелые стартовые условия, руководству вуза удалось нормально провести приемную кампанию. И в целом тональность сообщений об универе меняется. На смену прежнему негативу приходят сообщения об учебном процессе, успехах студентов и научных конференциях, одна из которых на днях состоялась в ПсковГУ с участием российских и иностранных ученых.

+4 Митрополит Матфей

Плюс четыре сегодня получает митрополит Псковский и Порховский Матфей. На минувшей неделе он в составе группы иерархов Русской православной церкви встретился в Санкт-Петербурге с губернатором Александром Бегловым. В ходе продолжительного и обстоятельного разговора обсуждались проекты в сфере туризма и паломничества.

+5 Михаил Ведерников

Максимально высокую оценку плюс пять заслужил губернатор Михаил Ведерников. На неделе он принимал нового полпреда президента в СЗФО Игоря Руденю — Псковская область стала одним из первых регионов, где побывал назначенец. Кроме того, губернатор активно работал в регионе, проконтролировал ряд объектов в ходе рабочей поездки и принял участие в двух крупных форумах — медиа- и инвестиционном.

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!