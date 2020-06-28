Главы районов Псковской области активно голосуют по поправкам в Конституцию. По информации, опубликованной в сообществах муниципальных образований в соцсети «ВКонтакте», свой выбор сделал глава Палкинского района Евгений Седов.
Самой важной поправкой для него как многодетного отца является поправка, касающаяся детей. «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим, - отметил руководитель муниципалитета. - Заботясь о наших детях, мы принимаем на себя обязанности по их воспитанию и ответственность за их будущее. Одобряя ключевые изменения, которые глава государства предложил внести в основной закон страны, я беру ответственность за будущее своих детей».
«Если не совершать выбор, который нам предоставляет государство, как мы можем воспитать детей - достойных граждан своей страны? Без изменений мы не можем двигаться вперед и, более того, чем больше мы медлим, тем меньше сил у нас остается для того, чтобы принять решение. И в итоге решение за нас принимают другие, а вот уж понравится ли оно нам и нашим детям - большой вопрос», - подчеркнул Евгений Седов и призвал своих земляков «прийти на участки и поддержать движение нашей страны вперед».
Также по поправкам в Конституцию проголосовали глава Невельского района Олег Майоров и глава Усвятского района Дмитрий Петров.
Ранее в голосовании приняли участие глава администрации Пскова Александр Братчиков, глава Великих Лук Николай Козловский, главы Псковского и Островского районов Наталия Федорова и Дмитрий Быстров.
Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало в Псковской области 25 июня. Основной день общероссийского голосования - 1 июля, но у россиян есть возможность проголосовать до указанного дня - в период с 25 по 30 июня. Сделано это в целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции. Для проведения голосования в псковском регионе открыто 615 участков. Они работают ежедневно с 8.00 до 20.00.