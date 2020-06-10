Общество

Глава Усвятского района: Приятно видеть в поправках в Конституцию то, что влияет на нашу повседневность

Конституция - это основной документ страны, который должен соответствовать реалиям сегодняшнего дня, сказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей глава Усвятского района Дмитрий Петров. «То, что раньше казалось неприкосновенным и само собой разумеющимся, сегодня требует определенной защиты и пересмотра», - отметил он.

«Как руководитель небольшого муниципального образования, могу сказать, что приятно видеть в поправках вопросы, касающиеся социальных гарантий, медицинского обеспечения и всего, что влияет на нашу повседневность. Человек должен быть уверен в том, что он нужен государству и что государство о нем заботится. Мне кажется, что это самое главное в поправках», - заявил Дмитрий Петров.

Он пояснил, что годами ранее ни у кого не возникало никаких вопросов на тему понятий «семья», «патриотизм» и «память о подвиге». «А сегодня, когда поступает очень много противоречивых высказываний, это действительно нужно закрепить в Конституции, чтобы никто не имел и мысли посягать на это», - заявил глава Усвятского района.

По мнению Дмитрия Петрова, принятие поправок в Конституцию положительно отразится и на политической системе. «Над поправками работал не один десяток умных и образованных людей, все поправки рождались в дискуссии. Конечно, приятный момент, что государство спускается до уровня муниципальных образований и готово принимать совместные меры в решении вопросов местного значения», - пояснил он.

«В любое время есть определенные нюансы и сложности, голосование назначено на 1 июля, значит, будем принимать решение 1 числа. Мы все должны быть активными гражданами, если остаться в стороне, то как тогда жить и что-то требовать от жизни», - заключил собеседник.