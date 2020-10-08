Общество

Генпрокуратура взяла на контроль проверки происшествий с детьми в Великих Луках и в «Раздолье»

Генеральная прокуратура РФ по поручению Генпрокурора Игоря Краснова взяла на контроль проверки происшествий с детьми в Великих Луках и на базе «Раздолье» под Псковом.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Генеральной прокуратуре Российской Федерации продолжается ежедневный мониторинг работы прокуроров субъектов по восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних. Результаты проведенных за минувшую неделю проверок, а также расследование уголовных дел по фактам чрезвычайных происшествий с детьми находятся под особым контролем Игоря Краснова.

Прокуратурой Псковской области контролируется ситуация, связанная с госпитализацией учеников 6 – 11 классов школы № 7 в г. Великие Луки после торжественной линейки. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура с привлечением контролирующих органов проверяет соблюдение требований антитеррористической защищенности образовательной организации, санитарно-эпидемиологического законодательства, а также порядка согласования массового мероприятия со специалистами.

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Кроме того, прокуратура Псковской области взяла на контроль расследование уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Поводом послужило падение 15-летней девочки с 9-метровой высоты при прохождении одной из веревочных трасс. Установлено, что, находясь на территории спортивно-туристического комплекса ООО «Раздолье» в Пскове, ребенок потерял равновесие и сорвался, получив тяжкие телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, ушибов и переломов. В момент падения девочка не была пристегнута страховочными карабинами к страховочному тросу. Прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, дается оценка действиям (бездействию) должностных лиц веревочного парка по обеспечению контроля за использованием оборудования и страховочных устройств, соблюдению техники безопасности.

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Результаты проверок и расследования уголовных дел взяты под контроль Генеральной прокуратурой Российской Федерации.