Общество

Жильцы и управляющие компании смогут участвовать в конкурсе новогоднего украшения в 2021 году в Пскове

Украшения окон домов, квартир и балконов, возможно, смогут участвовать в конкурсе новогоднего украшения в 2021 году. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом рассказал глава администрации Пскова Александр Братчиков 15 января во время награждения победителей конкурса новогоднего оформления.

Конкурс новогоднего оформления проводился с 1 декабря по 15 января, в нем участвовали только предприниматели в составе трех номинаций.

По словам Александр Братчикова, рассматривается возможность при проведении конкурса в 2021 году сделать дополнительные номинации для участия жителей и управляющих компаний. В этом году самое большое количество голосов набрал балкон частной квартиры с висящим дедом морозом.

Напомним, в конкурс на лучшее новогоднее оформление проводился с 1 декабря по 15 января в составе трех номинаций: объекты услуг и сервиса, стационарная торговля, нестационарная торговля. По инициативе Торгово-промышленной палаты Псковской области еще несколько заявок были включены в 4-ю дополнительную номинацию. Всего на конкурс поступило больше 30 заявок от псковских предпринимателей. Лучшие выбирала конкурсная комиссия и читатели Псковской Ленты Новостей.