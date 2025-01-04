Общество

Псковские медиа-2024: жизнь миром и войной

13 января в России отмечается День печати. К этому дню мы, по сложившейся традиции, подводим итоги очередного года жизни псковских масс-медиа, говорим об успехах, проблемах и тенденциях.

Каждый год все сложнее отслеживать тенденции в псковских медиа – на местной медиаполяне ничего принципиально не меняется. Новых знаковых проектов нет, лидеры и аутсайдеры все те же. Только «гайки» продолжает закручивать система, изобретая новые реестры и ограничения.

Общая конфигурация медиапространства Псковской области

«Территорию» делят 4 (3+1) крупных игрока: федеральный - ГТРК «Псков», принадлежащий областному правительству государственный медиахолдинг Псковской области, частный медиахолдинг «Гражданская пресса». На юге области важную роль играют ресурсы, формирующие холдинг, близкий к депутату Госдумы Александру Козловскому.

В начале 2020-х сложившийся статус-кво попытался разрушить тогдашний «советник по СМИ» Антон Сергеев. Этот персонаж мнил себя великим кукловодом СМИ, который намеревался полностью поменять правила игры и научить тут всех правильно работать. В известном смысле это ему удалось - его «реформаторские» потуги принесли результат, случилось оживление в работе госмедиахолдинга и стимулирование конкуренции медиаресурсов. Но эффект оказался временным, все начинания ожидаемо потерпели фиаско, госСМИ впали в привычную летаргию, сам же г-н Сергеев отбыл из Пскова восвояси.

Медиахолдинг «Гражданская пресса» сохраняет доминирующее положение в сегменте интернет-СМИ и соцсетей. Стабильность – признак мастерства. При любых обстоятельствах Псковская Лента Новостей уже более 18 лет остается абсолютным и безоговорочным лидером регионального медиапространства. Каждый год конкуренты пытаются влезть на нашу территорию, прежде всего, потеснить Псковскую Ленту Новостей с пьедестала. В 2024 году эти попытки снова успехом не увенчались. ПЛН превосходит другие СМИ по всем основным показателям – количеству просмотров, числу уникальных посетителей, объему «ядерной» аудитории, цитируемости в федеральных медиа.

Некогда вечный преследователь – Псковское агентство информации – в минувшем году продолжил терять читательскую аудиторию. Флагману госмедиахолдинга все труднее удерживать второе место среди псковским масс-медиа, с которого его периодически теснят «МК в Пскове», также входящий в медиахолдинг «Гражданская пресса», и великолукский портал «Луки.ру».

Новый статус-кво фиксирует главный на сегодняшней день показатель успешности российских интернет-СМИ – Индекс качества сайта, рассчитываемый поисковой системой yandex.ru, заключающийся в «определении авторитетности и востребованности интернет-ресурсов с учётом качественной характеристики». Для Псковской Ленты Новостей Индекс качества составляет на конец года составил 6 000 пунктов. ИКС Псковского агентства информации – более чем в 2 раза меньше и равен 2 470 пунктам.

Индекс качества сайта (ИКС) ПЛН vs ПАИ в 2022-2025 гг. по данным Яндекс

ГТРК «Псков» – абсолютный лидер в формате телевещания. Канал из года в год держит планку. По-разному к российскому государственному ТВ можно относиться. Но факт в том, что оно сохраняет доминирующие позиции в части охвата региональной аудитории и, как следствие, влияние и авторитет. ГТРК «Псков» ежедневно присутствует во многих домах и формирует значительную часть местной повестки для широкой аудитории.

На этом фоне все более грустно выглядит проект «Первый псковский». Канал несколько лет назад был приобретен у частного инвестора и перезапущен в новом, государственном формате. Изначально это выглядело как громкая сделка, ведь очередное госСМИ должно было «выстрелить» и составить конкуренцию ГТРК. Однако итоги 2024 года указывают скорее на затянувшуюся стагнацию, напоминающую «вечный лимб». У «Первого псковского» так и не сложилась четкая концепция: объем собственных материалов ничтожный, а их качество вызывает много вопросов. По сути, телеканал пока никак не может определиться, кем он хочет быть – полноценным региональным ТВ или провинциальным «кружком самодеятельности» с программами «для галочки».

Справедливости ради, следует сказать, что по поводу «Первого псковского» планка ожиданий у ресурсопреобретателей изначально была сильно завышена, притом необоснованно. Если смотреть на ситуацию объективно, вырастить конкурента ГТРК «Псков» и создать качественный ТВ-канал в местных реалиях сегодня невозможно.

Госмедиахолдинг, как сказано выше, в 2024 году продолжил утрачивать влияние на общественно-политическую жизнь Псковской области. Виной тому, в первую очередь, отсутствие четкой редакционной политики. Главный актив – ПАИ – не имеет единого стиля и логики контента. Лента агентства представляет собой сумбурный набор новостей, где махровый официоз публикуется вперемешку с рассказами про рыбалку и астрологическими прогнозами. Не первый год нас удивляет, как и почему, при наличии серьезных финансовых возможностей не получается наладить более-менее толковую его работу.

Единственный пока еще рабочий актив госмедиахолдинга, который можно использовать для решения политических задач, – сетка районных газет, доставшаяся по наследству от прежних времен. В недавнем прошлом эти газеты полностью контролировали и формировали местную информационную повестку. Но эпоха изменилась: в соцсетях растет армия независимых локальных сообществ — оперативных, свободных от жесткой цензуры и умеющих работать с актуальной повесткой. В результате «районки» стали превращаться в «паблики на бумаге»: их тексты морально устаревают уже к моменту выхода в печать, а искреннее общение местного сообщества давно переместилось в интернет.

Ситуацию, отчасти, спасают странички районных газет в социальной сети ВКонтакте, чей совокупный охват порой дает «красивую» цифру просмотров. Но, если общая динамика не поменяется, районные СМИ рискуют в течение ближайших нескольких лет утратить остатки былого влияния и окончательно уступить «информационное поле» местным инициативным сообществам в Telegram, ВКонтакте и других платформах.

Отдельно надо сказать про Великие Луки. В «южной столице» региона – собственная «медиакухня», на которую посторонним вход строго воспрещен. Господствующее положение на ней занимают ресурсы, аффилированные с депутатом Государственной Думы РФ Александром Козловским. Центром его медиахолдинга является разговорная радиостанция Луки FM, портал Луки.ру, вокруг которых сосредоточены несколько Telegram-каналов и пабликов ВКонтакте. Кроме того, холдинг обладает телеканалом — ВТРК — который выдает собственный новостной контент.

Пару лет назад, по инициативе упомянутого выше Антона Сергеева, госмедиахолдинг предпринял попытку создать в Великих Луках альтернативный центр влияния. Идея, конечно, интересная, но, как и все его псковские проекты, потерпела полное фиаско. Скупка «мертвых» пабликов и FM-радиостанций стала не чем иным, как попыткой «надуть павшего осла через соломинку» — результат был предсказуем. Сегодня эти подконтрольные госхолдингу проекты влачат жалкое и бессмысленное существование, не имея никакого влияния на ситуацию в городе. С этой стороны, по крайней мере, местным властям ничего не угрожает.

Telegram и соцсети

В минувшем году продолжилась трансформация ландшафта социальных сетей. Основная миграция пользователей наблюдалась из видеохостинга YouTube, который хоть и не запрещен, но подвергся «затормаживанию». Пользоваться им стало практически невозможно, если не иметь специального программного обеспечения. Большая часть аудитории вынужденно перекочевала в альтернативные сервисы, прежде всего на видеоплатформу ВКонтакте. Главным бенефициаром второй год подряд становится мессенджер Telegram, который по ряду параметров догнал и перегнал ВКонтакте. В условиях прогрессирующих запретов и ограничений именно Telegram многими воспринимается как последний «Остров свободы» – конечно же, весьма условной.