Общество

Роскомнадзор зафиксировал более 710 млн утекших записей о россиянах

Роскомнадзор за 2024 год зафиксировал 135 случаев утечек баз данных, в которых содержалось более 710 миллионов записей о россиянах, сообщили в ведомстве.

«В 2024 году Роскомнадзор зафиксировал 135 случаев распространения в интернете баз данных, содержащих более 710 миллионов записей», - сообщили в ведомстве.

В декабре глава ведомства Андрей Липов сообщал, что в 2024 году совместная работа Роскомнадзора с операторами связи позволила сократить в шесть раз количество абонентов, имеющих более тысячи симок, и напомнил, что с 2025 года россияне смогут оформить не более 20 сим-карт, иностранцы – не более 10. Он также отмечал, что принятые в России новые меры ответственности будут побуждать компании серьезнее относиться к защите персональных данных, пишет РИА Новости.

В конце ноября прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за утечки персональных данных клиентов компаний. В частности, за массовую утечку данных (более 100 тысяч субъектов персональных данных или более 1 миллиона идентификаторов) штрафы вырастают до 400 тысяч для граждан, до 600 тысяч для должностных лиц и до 15 миллионов рублей для юридических лиц.