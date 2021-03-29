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Общество

Конкурс «Чистый Псков» пополнится номинацией для активных горожан

29.03.2021 18:53|ПсковКомментариев: 0

Месячник по благоустройству и санитарной уборке городских территорий стартует с 1 апреля в Пскове. В этом году администрация города при поддержке медиахолдинга «Гражданская пресса» и псковского завода «Титан-Полимер», кроме традиционного массового субботника, организует конкурс по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города с неформальным названием «Чистый Псков». Сегодня, 29 марта, глава администрации Пскова Александр Братчиков провел заседание по вопросам организации конкурса. В его рамках создан профильный оргкомитет, к работе в котором будут впоследствии приглашены представители городских властей, управления городского хозяйства, общественники и экологи. 

Заместитель главы администрации Пскова Павел Волков перечислил номинации, по которым будет оцениваться чистота территорий: «дворовая территория», «общественное пространство», «территория предприятия», «территория объекта торговли» и «территория учреждений и организаций». Он отметил, что в каждой номинации экспертное жюри, в состав которого войдут не только чиновники, но и общественники, архитекторы и экологи, будет определять победителя. Также будет учитываться народное голосование.

Павел Волков также предложил подумать над тем, как заострить внимание на тех городских пространствах, которые на сегодняшний день убираются недостаточно хорошо, чтобы мотивировать ответственных исправить ситуацию.

Кроме того, в ходе обсуждения прозвучало предложение включить в конкурс номинацию, которая позволит привлечь не только организации, учреждения и предпринимателей, но и инициативных жителей города, готовых принять участие в уборке городских территорий. Усилия обычных горожан будут оцениваться народным голосованием на сайте Псковской Ленты Новостей.

Александр Братчиков поддержал такое предложение. Он подчеркнул, что основная задача конкурса - это как раз максимальное вовлечение жителей города в процесс.

Член Псковского регионального отделения РЭД, и.о. директора по коммуникациям ООО «Титан-Полимер» Снежана Ермолаева отметила, что якорный резидент ОЭЗ «Моглино» в свою очередь заинтересован в создании в Пскове экопространства, для которого городским властям предстоит выбрать подходящую локацию. Сотрудники завода «Титан-Полимер» также примут непосредственное участие в уборке. 

Кроме того, на заседании оргкомитета обсуждался актуальный вопрос озеленения городских пространств. В ближайшее время будут определены места для высадки деревьев, причем рассматриваться будут не только места определенные УГХ города, но и предложенные жителями города.

Теги: #уборка города #Чистый Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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