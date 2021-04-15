Общество

Родители, я сдам ЕГЭ

К нам экзамен в дверь стучится,

Мы сумеем отличиться,

Нам не страшен ЕГЭ стук

Вам не взять нас на испуг!

Пару лет назад в рамках всероссийского флешмоба #РодителиЯсдамЕГЭ это шуточное четверостишие придумали 11-классники Псковского педагогического комплекса, а ныне - студенты российских вузов, будущие врачи, технари, юристы. Настроение выпускников псковских школ этого года не менее боевое: предметы уже выбраны, расписание известно, организационные вопросы решены. Во многом ЕГЭ-2021 повторит опыт прошлых лет, в том числе «ковидного» 2020-го, однако будут некоторые изменения и новшества. О них нам рассказала главный специалист управления образования администрации города Пскова Наталья Кучерова.

- Наталья Викторовна, как будет организована сдача единого госэкзамена, учитывая нынешнюю ситуацию с коронавирусом?

- Меры, которые мы принимали в прошлом году, к счастью, позволили избежать всплеска коронавирусной инфекции: в Пскове и области не было зафиксировано случаев, чтобы после экзаменов увеличилось количество заболевших школьников. В связи с этим было решено, что в 2021 году мы сохраним в полном объеме те же меры, что были в прошлом.

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На уровне Министерства образования РФ сдача некоторых массовых экзаменов разделена на два дня: обязательное испытание по русскому языку пройдет 3 и 4 июня. Также разделили на два дня компьютерное ЕГЭ по информатике. Сокращено допустимое количество человек в аудитории - с 15 до 9.

По-прежнему требуется соблюдение социальной дистанции и действует масочный режим для организаторов-педагогов. Если ребенок хочет быть в маске, мы не препятствуем, но специально этого не требуем: понимаем, что детям крайне неудобно в масках находиться 4 часа. На всех пунктах сдачи обязательна термометрия, присутствует медик. Если возникают ситуации, связанные с повышением температуры, ребенок отстраняется от экзамена.

В достаточном количестве закуплены рециркуляторы, бактерицидные лампы, СИЗы, дезинфицирующие средства. До и после экзамена в помещениях обязательно проводится проветривание и дезинфекция. В состав работников пунктов проведения экзаменов специально введены сотрудники технических служб школы: во время экзамена они проводят дезинфекцию и уборку в рекреациях и больших помещениях.

Если раньше все школы приходили на ППЭ в одно и то же время, то теперь у каждой школы определено свое время, с промежутком в 20-25 минут. Причем на каждом пункте используется несколько входов.

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- Управление образования озвучивало результаты ЕГЭ-2020, которые позволяют делать вывод об успехах псковских школьников, сумевших получить хорошие результаты даже в новых реалиях дистанционного обучения. Многие смогли по результатам сдачи экзаменов поступить в вузы?

- Мы сопоставили результаты прошлого и позапрошлого года - результаты сдачи ЕГЭ коррелируются. Средние баллы достаточно высокие: они или не снизились, как, например, по литературе, или даже повысились по некоторым предметам - русскому языку, обществознанию, информатике, географии, немецкому языку.

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Мы ежегодно ведем статистику, и цифры по поступлению в вуз, ссузы в 2020 году остались неизменными. В вузы обычно поступает 70-80% псковских выпускников, порядка 20% - в СПУ, кто-то идет работать. Никаким образом пандемия не сказалась ни на цифре поступления, ни на качестве сдачи экзаменов.

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- Сколько ребят в этом году будет сдавать ЕГЭ?

- В этом году 1270 человек. В 2020 году количество выпускников, прошедших ЕГЭ, было приблизительно таким же, - 1264 человека. Кроме того, единый госэкзамен будут сдавать порядка 180 выпускников прошлых лет.

- Какие предметы выбирают наши школьники в качестве дополнительных?

- Обязательной дисциплиной является русский язык, профильную математику сдают только те, кто поступает в технические вузы. Что касается дополнительных предметов, то самый популярный у наших выпускников, впрочем как и по всей России, - обществознание. Традиционно его выбирают около 70% детей. Также в списке предпочтений - физика, биология, история и химия.

Самое интересное: в этом году в три раза увеличилось количество тех, кто выбрал информатику. В прошлом году было всего 80 участников, а в этом году заявились порядка 180 человек.

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- Есть ли у выпускников возможность изменить свое решение по выбору дополнительных предметов?

- Если до 1 февраля человек определился, написал заявление и его данные внесли в региональную информационную систему «Открытая школа», то позже внести новый дополнительный предмет можно только через решение государственной экзаменационной комиссии при наличии уважительной причины. Часто так происходит с ребятами, которые идут в военные вузы. Они запланировали предметы, подали заявление, а потом не прошли медицинскую комиссию. В этих форс-мажорных обстоятельствах они вынуждены выбирать другой вуз.

До 11 мая можно изменить и форму аттестации. Те, кому не нужно поступать в вуз, могут сдавать государственный выпускной экзамен, а не ЕГЭ. Чтобы поменять форму с ЕГЭ на ГВЭ, необходимо в установленный срок написать соответствующее заявление в государственную комиссию.

- Не секрет, что на фоне критики системы ЕГЭ неоднократно предпринимались усилия по изменению комплекса заданий по предметам. Что нового ждет псковских выпускников в этом году?

- В 2021 году не планируется никаких принципиальных изменений в КИМ ЕГЭ. Например, по русскому языку изменен первичный балл за выполнение работы - был 58, стал 59, а в 27 задании уточнили формулировку и критерии оценивания. По истории изменили подходы к написанию сочинения, но эти изменения непринципиальны.

Исключение - информатика. В этом году впервые в штатный режим вводится новая форма проведения экзамена по этому предмету - так называемый компьютерный ЕГЭ (КЕГЭ): те материалы, которые раньше ребята получали на бумажном носителе, теперь предложат выполнить на компьютере. В этом году уже провели три региональных тренировки для педагогов, чтобы они понимали алгоритм действий.

За каждым экзаменующимся будет закреплен индивидуальный ПК. Из тех пунктов, которые принимают ЕГЭ, будет выделено три пункта, оснащенные техникой. Выпускников ждет 9 заданий, предполагающих работу с компьютером, остальные 18 заданий будут такими же, как в 2020 году. По этому экзамену нельзя будет подавать апелляцию: все задания проверяются автоматически, претензий предъявить не к кому.

Но в остальном ЕГЭ в этом году содержательно не изменится. А вот в следующем году грядут существенные изменения в КИМ, связанные с тем, что ребята, которые будут заканчивать школу в 2022-м, учились уже по новым школьным стандартам. Главным будет не просто знание фактов и формул. Упор будет сделан на практико-ориентированные задания.

В течение всего учебного года идет апробация новой модели КИМ, наши 10- и 11-классники участвовали в ней. В апреле две школы будут оценивать новые КИМ по истории и географии. Школьники поделятся своим мнением о степени сложности заданий, понятности формулировок. Все отзывы суммируются в Федеральном институте педагогических измерений.

- Есть ли у нынешних выпускников страх или тревога перед ЕГЭ? Готовы ли они психологически к этому испытанию?

- Страх и тревогу в основном испытывают родители. Конечно, бывают ситуации, когда ребенок в силу своего психотипа волнуется и переживает. Точечно психологи в школах работают с такими детьми. Но основная масса ребят систематично спокойно занимаются. Они знают, что выбрали не все 14 предметов, а только три и целенаправленно готовятся к сдаче ЕГЭ.

Мы видим на экзаменах, как ведут себя ребята: они сосредоточены, в большинстве своем спокойны, даже шутят. У единиц может измениться давление на нервной почве: на 1200 человек лишь 3-4 таких случая.

С целью разгрузить эмоционально родных наших выпускников мы ежегодно проводим ЕГЭ для родителей. 2 апреля такой экзамен был организован в 24-й школе. Были соблюдены все составляющие экзамена: все участники прошли регистрацию на ЕГЭ, сдали личные вещи в специально отведенное в пункте проведения экзамена место, с паспортом и черной гелевой ручкой прошли через рамки металлодетектора и заняли места в аудиториях согласно спискам распределения на экзамен.

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Любые вопросы, касающиеся ЕГЭ, можно задать по телефону нашей «горячей линии» (8112)29-04-87. Еще одна удобная возможность получить информацию - проект «Навигатор ГИА» на сайте Рособрнадзора, где можно найти и расписание, и демонстрационные версии тестов, и видеоконсультации разработчиков КИМ ЕГЭ. Есть там масса полезных материалов и по ОГЭ.

Пообщаться в онлайн-режиме с разработчиками тестов и экспертами проверочных комиссий ребята могут в рамках акции «ЕГЭ - это про100». Еще одна форма работы с выпускниками – встречи «Что такое экзамены»: своими советами, как справиться с волнением, избежать ошибок и подготовиться к важным ответственным испытаниям, с псковскими 11-классниками делятся депутаты, спортсмены, деятели культуры.

ЕГЭ - это обычная рядовая процедура. По сути, это завершение учебного года, плановый учебный этап. Да, есть особые требования, но это экзамены, которые выпускники сдают по школьной программе - там нет олимпиадных заданий. Школьная жизнь заканчивается экзаменами - всегда так было. Это рабочая история.

Беседовала Елена Никитина