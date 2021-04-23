Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Модно и практично
Уникальная разработка Nordman
Жить экологично очень просто
«Чистый Псков» открыт прием заявок
Камбэк Брячака
Вузы вышли из моды
...и юный «Октябрь» впереди
Телефон прямого эфира 56-73-72
Доска позора
Мусор для ЮНЕСКО
 
 
 
ещё Общество 23.04.2021 07:000 Еще 69 жителей Псковской области заразились COVID-19 23.04.2021 16:100 Сотрудники «Экокабеля» провели субботник в Летнем саду 23.04.2021 16:000 Лучших чтецов определили в псковском колледже искусств 23.04.2021 15:420 Сотрудники Псковского облсовпрофа стали участниками конкурса «Чистый Псков» 23.04.2021 15:360 Алексей Севастьянов организовал субботник на месте гибели героя Семена Байкова 23.04.2021 15:200 Гаражный кооператив на Песочной занесли на «Доску позора» из-за куч мусора
 
 
 
Самое популярное 19.04.2021 14:2819 Временный мост построят в Пскове на время капремонта Ольгинского 16.04.2021 08:5434 Администрация соцсети «ВКонтакте» заблокировала группу «Жесть по-псковски» 19.04.2021 16:340 Скончался зампредседателя комитета по природресурсам Псковской области Юрий Колесников 23.04.2021 13:235 Путин объявил о непрерывных выходных днях в мае 20.04.2021 13:277 Здравствуй, старый новый мост
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Сотрудники Псковского облсовпрофа стали участниками конкурса «Чистый Псков»

23.04.2021 15:42|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники Псковского облсовпрофа совместно с представителями областных организаций профсоюзов и Молодежного совета провели субботник на территории санатория «Череха», который является профсоюзной здравницей. Теперь профсоюзные активисты претендуют на победу в конкурсе по благоустройству и наведению санитарного порядка «Чистый Псков» в номинации «Территория учреждений и организаций».

«Субботник - это прекрасный способ проявить наше желание жить в красивом мире, всем вместе пообщаться в неофициальной обстановке на открытом воздухе, ведь порядок должен быть как в человеке, так и вокруг него», - сказали Псковской Ленте Новостей в Псковском облсовпрофе.

За время субботника активисты привели в порядок большую территорию и собрали более ста мешков природного и искусственного мусора.

«Такие территории, как санаторий, важно поддерживать в чистоте и порядке, ведь приезжающим на отдых и оздоровление людям, в том числе и из других городов, важно, чтобы окружающая их обстановка также была здоровой. Это лицо нашего региона. Мы боремся за чистоту - чистоту в правовых отношениях между работниками и работодателями и выходим на субботники, чтобы поддерживать чистоту в нашем городе и вокруг него. Добрые дела мы всегда поддерживаем», – отметил председатель облсовпрофа Игорь Иванов.

Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 апреля начали прием заявок на конкурс «Чистый Псков». 

Участникам мероприятия предлагается очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Самым активным вручат памятные подарки. Все участники получат благодарственные письма от администрации города Пскова, а победители в каждой номинации - подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, а также памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Конкурс проводится среди горожан, торговых и промышленных предприятий, предпринимателей, образовательных и спортивных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры и социальной сферы, спортивные учреждения, организаций, отвечающих за содержание общего имущества многоквартирных домов, частных домовладений и подрядных организаций.

Конкурсные заявки принимаются в нескольких номинациях:

  • «дворовая территория» (многоквартирные дома и частный сектор);
  • «общественное пространство» (парки, скверы, улицы, набережные);
  • «территория предприятия»;
  • «территория объекта торговли»;
  • «территория учреждений и организаций»;
  • «прочие территории общего пользования» (любая территория, не входящая в прочие номинации и не подлежащая регулярной уборке, по согласованию с УГХ Пскова).

Управление городского хозяйства на основании обращений граждан в различные инстанции подготовило перечень территорий, которые нуждаются в уборке силами активистов. Их также можно привести в порядок в рамках конкурса по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города «Чистый Псков».

Заявителям нужно заполнить утвержденную форму заявки на участие в конкурсе.

К заявке прилагается 3-5 фотографий, наиболее полно отражающих благоустройство и санитарное состояние объекта до и после проведения уборки, общее фото участников акции, а также, по желанию, ее описание. Размер описания - не более 1 листа А-4.

Каждый участник заявляет на конкурс только одну территорию.

Заполненные заявки и фотографии следует высылать по адресу электронной почты: redaktor@pln-pskov.ru.

Генеральный партнер «Чистого Пскова» - псковский завод «Титан-Полимер», информационные партнеры - медиахолдинг «Гражданская пресса» и ГТРК «Псков».

Теги: #конкурс #Псковский облсовпроф #Чистый Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли проводить парад Победы, когда ограничения по коронавирусу не сняты?
В опросе приняло участие 527 человек
Сюжет: «Чистый Псков» Сотрудники Псковского облсовпрофа стали участниками конкурса «Чистый Псков» Сотрудники «Экокабеля» провели субботник в Летнем саду Гаражный кооператив на Песочной занесли на «Доску позора» из-за куч мусора Сотрудники магазина «Деревня Соловьи» в Овсищах навели чистоту на прилегающей территории Псковский хлебокомбинат принял участие в конкурсе «Чистый Псков» Сотрудники детсада «Журавлик» приняли участие в конкурсе «Чистый Псков» Переулки Псковстроя попали на «Доску позора» из-за свалки Сотрудники FIT SERVICE навели порядок в Финском парке Пскова «Псков-Полимер» принял участие в конкурсе «Чистый Псков» «Доска позора» пополнилась замусоренной территорией на улице Солнечной Молодежный совет Почты России навел порядок под Ольгинским мостом в Пскове Очаг мусора на улице Розы Люксембург в Пскове занесли на «Доску позора» Учащиеся Псковского технического лицея навели порядок у Домика «Искры» Семья из Пскова облагородила дорогу к автобусной остановке Набережную реки Великой в Пскове привели в порядок сотрудники Центра туризма Сотрудники «РЖД» привели в порядок территорию возле станции «Псков-Товарный» Волонтеры лицея «Развитие» приняли участие в конкурсе «Чистый Псков» Житель улицы Госпитальной заявился на участие в конкурсе «Чистый Псков» Облюбованную под парковку зеленую зону на улице Госпитальной внесли на «Доску позора» Территорию перед домом на Рижском проспекте в Пскове привели в порядок До 25 апреля принимаются заявки на конкурс «Чистый Псков» Покрытый мусором газон перед домом на Рижском проспекте занесли на «Доску позора» Опубликован перечень территорий для уборки активистами в рамках конкурса «Чистый Псков» «Доска позора»: Улицу Мирную назвали территорией, которая не убирается никогда Улицу Поселочную в Пскове занесли на «Доску позора» из-за мусора и грязи Из-за груды мусора улица в Любятово оказалась на «Доске позора» Грязную территорию вокруг Р-16 в Пскове занесли на «Доску позора» Проект «Доска позора»: расскажите о плохо убранных территориях в Пскове Компания «Джем-авто» примет участие в конкурсе «Чистый Псков» Стартовал прием заявок на конкурс «Чистый Псков» ПЛН-ТВ: Псковичи об участии в акции «Чистый Псков» Конкурс «Чистый Псков» пополнится номинацией для активных горожан УГХ ожидает участия силовиков в состязаниях-субботнике в Пскове Оценивать уборку во время «Чистого Пскова» будут в пяти номинациях Общественный пресс-центр ПЛН: Состязание-субботник «Чистый Псков» Павел Талебин: Только общими усилиями мы сделаем Псков чистым, уютным и красивым «Экопром» примет участие в акции «Чистый Псков» Юрий Сорокин об акции «Чистый Псков»: Всем желающим - добро пожаловать Дмитрий Гусаков: «Чистый Псков» - правильный формат привлечения псковичей к уборке города Марина Мезенцева: «Экопром» оказывает поддержку всем, кто радеет за чистоту своего края Александр Братчиков призвал максимально привлечь псковичей к уборке города Состязание-субботник «Чистый Псков» стартует в Пскове в апреле
23.04.2021, 16:240 Несколько псковских автобусов изменят свои маршруты 24 апреля 23.04.2021, 16:210 Условный срок дали жителю Порховского района за кражу рельсов 23.04.2021, 16:150 Страны Балтии высылают российских дипломатов 23.04.2021, 16:100 Сотрудники «Экокабеля» провели субботник в Летнем саду
23.04.2021, 16:040 Псковичи чаще других россиян страдают от преступников 23.04.2021, 16:000 Лучших чтецов определили в псковском колледже искусств 23.04.2021, 15:530 12 млн рублей потратят на ремонт дорог в Псковском районе по нацпроекту 23.04.2021, 15:470 Псковского военнослужащего оштрафовали за избиение подчиненного
23.04.2021, 15:420 Сотрудники Псковского облсовпрофа стали участниками конкурса «Чистый Псков» 23.04.2021, 15:370 Детские площадки: территория страха 23.04.2021, 15:360 Алексей Севастьянов организовал субботник на месте гибели героя Семена Байкова 23.04.2021, 15:240 Санаторий «Хилово» приглашает на отдых в мае по специальным программам
23.04.2021, 15:200 Гаражный кооператив на Песочной занесли на «Доску позора» из-за куч мусора 23.04.2021, 15:121 Россия и Египет полностью возобновляют авиасообщение 23.04.2021, 15:060 Псковичей приглашают поучаствовать в акции «Корзина доброты» 23.04.2021, 14:540 Автомобиль врезался в дерево в Красногородском районе, водитель погиб
23.04.2021, 14:453 Псковичи смогут оплатить покупки лицом 23.04.2021, 14:400 «Подстрочник»: Наталья Федорова о главных темах жизни Псковского района. ВИДЕО 23.04.2021, 14:331 Газификацию обсудили на рабочей встрече с жителями Пушкиногорского района 23.04.2021, 14:270 Пожилой пскович попался на краже алкоголя
23.04.2021, 14:200 Кремль назвал точный график майских выходных 23.04.2021, 14:160 Гдовскую районную больницу капитально отремонтируют в этом году 23.04.2021, 14:040 Центробанк повысил ключевую ставку до 5% годовых 23.04.2021, 13:572 Лазерное шоу в Пскове перенесли на осень
23.04.2021, 13:540 Инициатива президента по газу особенно важна для Псковского района - Наталья Федорова 23.04.2021, 13:510 Итоги 2020 года подвели на общем собрании акционеров Сбербанка 23.04.2021, 13:350 Сотрудники магазина «Деревня Соловьи» в Овсищах навели чистоту на прилегающей территории 23.04.2021, 13:235 Путин объявил о непрерывных выходных днях в мае
23.04.2021, 13:060 В Пскове запустят программу энергоэффективного капремонта 23.04.2021, 13:000 Псковский хлебокомбинат принял участие в конкурсе «Чистый Псков» 23.04.2021, 12:540 Ревнивого опочанина отправили в тюрьму за убийство соперника 23.04.2021, 12:517 Интерактив: Вирус убил сотрудников МФЦ?
23.04.2021, 12:450 Живую изгородь высадили в образцовом дворе Великих Лук 23.04.2021, 12:400 Псковская инфекционка направляет на целевое обучение выпускников школ 23.04.2021, 12:320 В Порхове полиция остановила пьяного водителя «Мерседеса» 23.04.2021, 12:240 Будущим первоклассникам Пскова предлагают пойти в ту школу, где учатся их братья и сестры
23.04.2021, 12:170 Фотофакт: Памятник из мусора на улице Героя Советского Союза 23.04.2021, 12:110 Псковские налоговики применят риск-ориентированный подход при проверке кассовой техники 23.04.2021, 12:051 «Подстрочник»: Наталья Федорова о главных темах жизни Псковского района 23.04.2021, 12:000 СНГБ предлагает получить кредит онлайн за один день
23.04.2021, 11:550 Мошенники убедили псковича оформить кредит и перевести им почти 350 тысяч рублей 23.04.2021, 11:490 От укусов клещей за неделю в Псковской области пострадали 37 человек 23.04.2021, 11:442 Пенсионер из Бежаницкого района наказан за продажу самогона 23.04.2021, 11:420 Пункт выдачи мусорных мешков организовали в Невеле
23.04.2021, 11:382 Псковская область занимает последнее место на Северо-Западе по уплате налогов 23.04.2021, 11:300 Концерт «Шекспир & Прокофьев» состоится сегодня в псковской филармонии 23.04.2021, 11:260 Задолженность по налогам в Псковской области превысила 3,5 млрд рублей 23.04.2021, 11:210 «Хайпожоры»: «Жести» больше нет
23.04.2021, 11:200 Иностранца задержали за незаконное пересечение границы в Псковской области 23.04.2021, 11:151 Псковичи выступают против передачи бань в частную собственность 23.04.2021, 11:121 Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 320 23.04.2021, 11:080 Индекс промышленного производства в Псковской области превышает 100%
23.04.2021, 11:020 Игорь Сопов: Семимильными шагами мы движемся к внедрению дистанционного голосования 23.04.2021, 10:590 Началась видеотрансляция пресс-конференции со специалистами налоговой службы 23.04.2021, 10:570 В СберБанке рассказали, кто берет льготную ипотеку в России 23.04.2021, 10:520 В Куньинском районе девушка избила знакомого поленом
23.04.2021, 10:490 Великолукские ветеринары рассказали об онкозаболеваниях кошек 23.04.2021, 10:380 Пскович проведет в колонии более 2 лет за мошенничество 23.04.2021, 10:300 Дождь и мокрый снег ожидаются в Псковской области 24 апреля 23.04.2021, 10:272 Более 60 кубометров мусора вывезли с печорского кладбища
23.04.2021, 10:200 Инновации в водоснабжении предложили жители островской деревни 23.04.2021, 10:081 В Пскове инспектор ГИБДД отказался взять у нарушителя 2000 рублей 23.04.2021, 09:580 Звезда по имени Ольга 23.04.2021, 09:510 За кражу шампуня пскович на год лишился свободы
23.04.2021, 09:451 Бездомные разбросали бутылки на убранной сотрудниками ПТС территории 23.04.2021, 09:354 Среднемесячная зарплата в Псковской области превысила 31 тысячу рублей 23.04.2021, 09:290 Житель Опочки погиб при пожаре в своей квартире 23.04.2021, 09:250 Почти треть россиян одобряют апрельские общественные субботники
23.04.2021, 09:140 Каждая шестая компания в России пользуется услугами самозанятых 23.04.2021, 09:035 Более 2 тысяч человек умерли в Псковской области в январе-феврале 23.04.2021, 09:021 Минтруду предложили изменить правило использования маткапитала 23.04.2021, 08:480 Псковичей призывают не устраивать посиделки на теплосетях
23.04.2021, 08:470 Длинные выходные ждут россиян на следующей неделе 23.04.2021, 08:350 Названы самые необычные вакансии апреля в Псковской области 23.04.2021, 08:231 Россияне без суда избавятся от 1,1 млрд рублей долгов 23.04.2021, 08:100 Умер последний защитник Брестской крепости
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.