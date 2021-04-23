Общество

Сотрудники Псковского облсовпрофа стали участниками конкурса «Чистый Псков»

Сотрудники Псковского облсовпрофа совместно с представителями областных организаций профсоюзов и Молодежного совета провели субботник на территории санатория «Череха», который является профсоюзной здравницей. Теперь профсоюзные активисты претендуют на победу в конкурсе по благоустройству и наведению санитарного порядка «Чистый Псков» в номинации «Территория учреждений и организаций».

«Субботник - это прекрасный способ проявить наше желание жить в красивом мире, всем вместе пообщаться в неофициальной обстановке на открытом воздухе, ведь порядок должен быть как в человеке, так и вокруг него», - сказали Псковской Ленте Новостей в Псковском облсовпрофе.

За время субботника активисты привели в порядок большую территорию и собрали более ста мешков природного и искусственного мусора.

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«Такие территории, как санаторий, важно поддерживать в чистоте и порядке, ведь приезжающим на отдых и оздоровление людям, в том числе и из других городов, важно, чтобы окружающая их обстановка также была здоровой. Это лицо нашего региона. Мы боремся за чистоту - чистоту в правовых отношениях между работниками и работодателями и выходим на субботники, чтобы поддерживать чистоту в нашем городе и вокруг него. Добрые дела мы всегда поддерживаем», – отметил председатель облсовпрофа Игорь Иванов.

Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 апреля начали прием заявок на конкурс «Чистый Псков».

Участникам мероприятия предлагается очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Самым активным вручат памятные подарки. Все участники получат благодарственные письма от администрации города Пскова, а победители в каждой номинации - подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, а также памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Конкурс проводится среди горожан, торговых и промышленных предприятий, предпринимателей, образовательных и спортивных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры и социальной сферы, спортивные учреждения, организаций, отвечающих за содержание общего имущества многоквартирных домов, частных домовладений и подрядных организаций.

Конкурсные заявки принимаются в нескольких номинациях:

«дворовая территория» (многоквартирные дома и частный сектор);

«общественное пространство» (парки, скверы, улицы, набережные);

«территория предприятия»;

«территория объекта торговли»;

«территория учреждений и организаций»;

«прочие территории общего пользования» (любая территория, не входящая в прочие номинации и не подлежащая регулярной уборке, по согласованию с УГХ Пскова).

Управление городского хозяйства на основании обращений граждан в различные инстанции подготовило перечень территорий, которые нуждаются в уборке силами активистов. Их также можно привести в порядок в рамках конкурса по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города «Чистый Псков».

К заявке прилагается 3-5 фотографий, наиболее полно отражающих благоустройство и санитарное состояние объекта до и после проведения уборки, общее фото участников акции, а также, по желанию, ее описание. Размер описания - не более 1 листа А-4.

Каждый участник заявляет на конкурс только одну территорию.

Заполненные заявки и фотографии следует высылать по адресу электронной почты: redaktor@pln-pskov.ru.

Генеральный партнер «Чистого Пскова» - псковский завод «Титан-Полимер», информационные партнеры - медиахолдинг «Гражданская пресса» и ГТРК «Псков».