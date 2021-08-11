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Общество

Историк: В Псковской области имелись все признаки геноцидальной политики нацистов

11.08.2021 10:51|ПсковКомментариев: 0

Доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Борис Ковалев выступил в качестве специалиста на судебном заседании по делу о признании геноцидом преступлений немецко-фашистских захватчиков в Псковской области в годы Великой Отечественной войны. Об этом из зала судебного заседания, которое проходит сегодня, 11  августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

В начале своего выступления Борис Ковалев пояснил суду, что он специализируется на истории России в годы Великой Отечественной войны.

Он рассказал, что с 1944 года на территории современной Псковской области начинает работать Чрезвычайная государственная комиссия по расследованию преступлений фашистских оккупантов и их пособников. Борис Ковалев упомянул, что ЧГК была сформирована также из представителей общественности, в том числе священников и медиков. По его словам, сбор информации о преступлениях шел по нескольким направлениям, включая опрос свидетелей и проведение экспертиз. 

«Важнейшим источником информации для нас являются уголовные дела, - подчеркнул эксперт. - Эти документы имеют более квалифицированный уровень доказательной базы». Борис Ковалев обратил внимание, что розыском военных нацистских преступников занимались вплоть до 1991 год. 

 

«Комплекс источников (содержащих сведения о преступлениях нацистов — ред.) формировался на протяжении нескольких десятилетий», - продолжил он. Такими источниками также являются мемуары, архивная документация. 

«Процесс формирования доказательственной базы не закончен», - указал Борис Ковалев. Так, поисковики до сих пор устанавливают места массового уничтожения советских граждан.

Несмотря на то, что термин «геноцид» - послевоенный, Борис Ковалев подчеркнул, что все признаки геноцида, геноцидальной политики нацистов, их союзников и пособников присутствуют на территории Псковской области в полной мере. Немцы не скрывали, что преступления нацистов в отношении военнопленных имеют геноцидальные черты, заметил профессор.

 
 
«Территория современной Псковской области могла достаться ассимилированным немцами эстонцам, латышам. Места для людей, которые проживали здесь на протяжении столетий, в планах немцев не было», - добавил Борис Ковалев.
Теги: #Псковская область #суд #Великая Отечественная война #геноцид
Источник: Псковская Лента Новостей
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