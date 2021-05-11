Общество

Скандальную часовню-купель начали разбирать в Изборске. ФОТО

Рабочие приступили к разборке часовни-купели, которую общественник из Великих Лук возвел на Словенских ключах в Изборске.

Напомним, ранее стало известно о том, что великолучанин Владимир Светлов решил на свои средства обустроить на Городищенском озере место для организованных купаний в память о трагическом ДТП, которое случилось 7 июля 2012 года в Черниговской области на Украине. В тот день перевернулся автобус с паломниками из Великих Лук. 14 человек, в том числе сестра Владимира, погибли, еще 29 получили травмы.

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Строительство вызвало широкий резонанс среди местных жителей и многочисленных псковичей - защитников исторического наследия.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отреагировав на возмущение общественности, пообещал, что «не будет этого ужаса».