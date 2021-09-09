Общество

Патриарх Кирилл проведет чин освящения памятника Александру Невскому в Самолве

Чин освящения мемориала Александру Невскому в деревне Самолва Гдовского района проведет Патриарх Кирилл. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

В субботу, 11 сентября, президент России Владимир Путин прибудет в Псков и посетит созданный на Чудском озере мемориал Александру Невскому. Российский лидер примет участие в церемонии открытия памятника.

Смотрите также Владимир Путин откроет памятник Александру Невскому в Псковской области

«Чин освящения историко-культурного мемориала проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На торжественном мероприятии будут присутствовать митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) и помощник президента Владимир Мединский», - добавил Песков.

Кроме того, Путин проведет рабочую встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Расположенный на берегу Чудского озера скульптурный комплекс возведен в рамках исполнения указа президента «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского». Основу мемориала составляет 50-тонная композиция, состоящая из фигур Александра Невского и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых.