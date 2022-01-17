Общество

Православные христиане отмечают Крещение Господне

Сегодня, 19 января, православные верующие отмечают один из самых древних праздников христианской церкви – Крещение Господне (Богоявление).

В память о том, что Спаситель своим крещением освятил воду, совершается водосвятие: накануне праздника вода освящается в храмах, в самый же праздник Богоявления — в реках или других местах, где берут воду. Крестным ходом на Иордан называется шествие для освящения природных водоемов.

Крещение Иоанново было символическим и означало: как тело омывается и очищается водой, так и душа человека, кающегося и уверовавшего в Спасителя, будет очищена от всех грехов Христом, сообщается на портале calend.ru.

В Пскове несколько веков люди собирались на Крещение на реке Пскове у храмов Богоявления. Уже в средние века по обоим берегам реки Псковы стояли три храма Богоявления, которые образовывали Богоявленский «святой треугольник». В настоящее время из этих храмов сохранилась церковь Богоявления с Запсковья со звонницей на правом берегу реки Псковы.

Напомним, в Псковской области для организации празднования Крещения Господня в этом году оборудованы 12 купелей.

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Вчера, 18 января, первые желающие уже окунулись в купель у Мирожского монастыря в Пскове.

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников накануне подписал распоряжение, согласно которому главам районов и городских округов поручено проконтролировать соблюдение антиковидных требований, в частности, социальной дистанции не менее 1,5 метра между людьми на льду и в палатках для переодевания.

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Роспотребнадзор произвел отборы воды из водоемов и источников питьевой воды, которая будет использоваться для проведения праздника Крещения на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям. Выяснилось, что в реке Ловать в Великих Луках вода не соответствует этим требования. В связи с этим ведомство установило ряд ограничений.

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В МЧС жителям региона посоветовали перед погружением в воду не употреблять спиртное, поскольку алкоголь «только поможет быстрому переохлаждению и даст лишнюю нагрузку на сердце».

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Кроме того, начальник регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук рассказал, для кого опасны крещенские купания. В их числе и пожилые граждане, и дети.

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Главный внештатный инфекционист региона Елена Карзанова рекомендовала окунаться в прорубь на Крещение только тем, кто регулярно делал это ранее.