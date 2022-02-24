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Александр Котов о местном самоуправлении и отсрочке от армии сельским врачам

Сегодня, 24 февраля, состоялась седьмая сессия Псковского областного Собрания VII созыва. Парламентарии обсудили законопроект об общих принципах организации местного самоуправления, запретили экстремистам участвовать в выборах, а также утвердили новый состав Молодежного парламента. Об этих и других законопроектах в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей побеседовал спикер регионального парламента Александр Котов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

- Александр Алексеевич, сегодня депутаты поддержали концепцию проекта резонансного закона об общих принципах организации местного самоуправления. Какое у вас к нему отношению? Чем он обернется для местного самоуправления?

- Действующий закон об общих принципах организации местного самоуправления применяется уже на протяжении почти 20 лет. Естественно, за это время многое поменялось. Коренным образом изменились средства коммуникации. Понятно, что не всё благополучно с численностью населения, особенно в сельской местности. И многие другие изменения привели к тому, что была разработана новая концепция закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.

Вполне излишни опасения тех, кто считает, что система местного самоуправления будет «ликвидирована». Такие кардинальные суждения, к сожалению, звучат. Система местного самоуправления никуда не денется. Я как человек длительное время работавший в этой системе могу сказать, что в предложенном законопроекте заложена такая конфигурация, когда система органов местного самоуправления может работать гораздо более эффективно, чем это происходит сейчас.

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Система местного самоуправления будет одноуровневой — мы говорили об этом достаточно давно. При этом территориальные органы муниципального образования будут работать в тех населенных пунктах, в каких это потребуется. Власть от населения не удаляется. Возможность обратиться к органам власти за решением любых проблем сохранится — можно будет использовать как прямые коммуникации, так и имеющиеся на сегодняшний день средства связи.

Я всегда был сторонником того, чтобы не люди ходили к власти, а чтобы власть сама выезжала к людям, спрашивала о проблемах, советовалась с ними, каким образом решить вопросы.

Очень надеюсь, что при реализации закона о местном самоуправлении в новой редакции так и будет происходить.

- Будет ли региональный парламент вести совместную работу с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Псковской области» по подготовке возможных поправок к этому законопроекту?

- Безусловно, такую работу будем вести. Сегодня я сказал депутатам о том, что у нас до 20 мая есть возможность подготовить поправки к этому законопроекту и направить их нашим коллегам в Государственную Думу.

Мы уже неоднократно проводили обсуждения, в том числе прошел круглый стол с участием представителей органов местного самоуправления, в рамках которого рассмотрели проект закона.

Если поправки будут, мы их с удовольствием рассмотрим, обсудим на сессиях областного Собрания и обязательно направим в Госдуму.

- Есть ли, на первый взгляд, подводные камни в концепции этого законопроекта? Чего стоило бы опасаться?

- В целом законопроект в том виде, в котором рассмотрен в первом чтении, можно принимать. Но всегда потребуются корректировки. На практике, может быть, увидим какие-то недостатки, уже исходя из опыта применения закона, и в дальнейшем можно будет внести поправки.

- Кроме того, депутаты одобрили изменения в Избирательный кодекс Псковской области, предусматривающие запрет экстремистам участвовать в выборах. Чем важны эти изменения?

- Запрет участвовать в выборах любого уровня для тех, кто связан с организациями, признанными по решению суда экстремистскими, оправдан. Потому что это безопасность нашего государства. Каждый, кто решает участвовать в выборах, должен понимать, что есть определенные ограничения. И для того, чтобы иметь право принимать участие в выборах, значит, нужно сделать выбор — либо поддерживать связи с такими организациями или их прекратить.

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Нормы закона всегда хороши в том случае, когда они предполагают выбор каждого конкретного гражданина. В данном случае выбор есть.

- Также парламентарии приняли решение направить в Госдуму законодательную инициативу о предоставлении отсрочки от службы в армии выпускникам медицинских вузов и сузов, которые выбрали работу в сельской местности. Актуально ли это предложение и для других регионов России?

- Я считаю, если закон будет принят, он будет актуален для всех регионов нашей страны. 17 марта пройдет заседание Парламентской Ассоциации Северо-Запада, и я буду просить наших коллег из законодательных Собраний субъектов Северо-Запада поддержать эту законодательную инициативу.

Если такими общими усилиями выйдем на федеральный уровень, то у нас будет больше шансов на поддержку.

Суть законопроекта понятна, нам нужно закреплять медицинские кадры в сельской местности. Мы зачастую испытываем острую нехватку и врачей, и медицинских работников среднего звена, особенно фельдшеров.

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Я думаю, это хорошая мера, когда молодые люди, окончившие высшие и средние медицинские заведения, получают отсрочку от армии и работают в сельской местности. Надеюсь, это хоть немного повлияет на улучшение кадровой ситуации.

- Сегодня в Молодежном парламенте при Псковском областном Собрании депутатов появились новые фамилии. Какую характеристику вы можете дать обновленному составу?

- Нужно посмотреть, как молодые люди, вошедшие в новый состав Молодежного парламента, проявят себя, как будут работать. Безусловно, мы будем им помогать реализовывать свои инициативы.

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Мы очень внимательно относимся к молодежи. Зачастую среди них есть активные ребята, которые, воспользовавшись в том числе и помощью законодательного органа, двигаются вперед и воплощают свои смелые планы. Хочу пожелать, чтобы новый состав Молодежного парламента был активным и целеустремленным.

Беседовал Михаил Синёв