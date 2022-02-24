Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ЖКХ коммунальный ликбез
Главней всего погода в доме
миссия выполнима ищем подарки
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
семейный отдых на открытом воздухе
Квитанции за электричество не придут
Телефон прямого эфира 56-73-72
вакцинация подростков
 
 
 
ещё Политика 24.02.2022 12:423 В Псковской области законодательно закрепили запрет экстремистам участвовать в выборах 24.02.2022 14:290 Андрей Турчак рассказал о целях спецоперации в Донбассе 24.02.2022 14:120 Радиомарафон «Военная операция РФ на территории Украины. Что же будет с Родиной и с нами?» ВИДЕО 24.02.2022 13:540 Концепция законопроекта об одноуровневой системе МСУ вызвала дискуссию в областном Собрании 24.02.2022 13:421 В Псковской области утвердили новый состав Молодежного парламента 24.02.2022 13:254 Евгений Михайлов: Будем надеяться, наши войска не понесут больших потерь
 
 
 
Самое популярное 21.02.2022 16:373 В объезд: как псковичи будут перемещаться по городу во время ремонта Троицкого моста? ИНФОГРАФИКА 21.02.2022 15:3679 Михаил Ведерников заявил о готовности принять в регионе до 400 беженцев из ДНР и ЛНР 21.02.2022 10:102 ДТП с автобусом мешает движению на Ольгинском мосту в Пскове. ФОТО 24.02.2022 07:0313 Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе 22.02.2022 12:318 В Псковской области трудоустроят беженцев из Донбасса
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

В Псковской области утвердили новый состав Молодежного парламента

24.02.2022 13:42|ПсковКомментариев: 1

В Псковской области утвердили персональный состав Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов на 2022 - 2024 годы. Решение принято на сессии регионального парламента 24 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

От «Единой России» в состав Молодежного парламента вошли Степан Барбух, Максим Ермолин, Константин Кузнецов, Екатерина Ломанова, Мария Синькевич, Ольга Федосеенко; от КПРФ — Анна Добровольцева, Екатерина Иванова, Никита Кудрявцев; от «Справедливой России — Патриоты — За правду» — Каринэ Матевосян; от ЛДПР — Алина Кривнева; от «Новых людей» — Мария Каменская; от «Яблока» — Андрей Ульяновский.

На конкурсной основе в Молодежный парламент прошли Дарья Агзамова, Владимир Алексеев, Пакиза Асадова, Артем Баринов, Вячеслав Братчиков, Денис Дмитриев, Алексей Жуковский, Денис Зиязов, Алена Иванова, Николай Морозов, Мария Осипова, Александра Скородинская и Таисия Хатит.

Также утвержден кадровый резерв Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов на 2022 – 2024 годы.

В марте планируется проведение организационного заседания Молодежного парламента.

Напомним, Молодежный парламент состоит из 26 человек. 13 мест распределили между политическими партиями, имеющими представительство в областном Собрании, остальные 13 мест - по результатам конкурсного отбора.

Теги: #псковское областное собрание #Молодежный парламент
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы принять у себя беженцев из Донбасса?
В опросе приняло участие 360 человек
24.02.2022, 14:290 Андрей Турчак рассказал о целях спецоперации в Донбассе 24.02.2022, 14:230 В Пскове наркоман попался на краже красной рыбы 24.02.2022, 14:170 Мокрый снег и до +3 градусов прогнозируют псковские синоптики 25 февраля 24.02.2022, 14:120 Радиомарафон «Военная операция РФ на территории Украины. Что же будет с Родиной и с нами?» ВИДЕО
24.02.2022, 14:090 Интерактив: «Пороховая бочка» на Запсковье 24.02.2022, 14:061 О порядке поступления в вузы МВД России расскажут на брифинге в пресс-центре ПЛН 24.02.2022, 13:550 Ольга Милонаец прокомментировала спор УФАС и «Горводоканала» 24.02.2022, 13:540 Концепция законопроекта об одноуровневой системе МСУ вызвала дискуссию в областном Собрании
24.02.2022, 13:431 Ввоз немаркированных сигарет вместо макарон пресекли псковские таможенники 24.02.2022, 13:421 В Псковской области утвердили новый состав Молодежного парламента 24.02.2022, 13:320 Масленичную неделю в «Михайловском» открывают раньше запланированного 24.02.2022, 13:254 Евгений Михайлов: Будем надеяться, наши войска не понесут больших потерь
24.02.2022, 13:080 Псковичей приглашают к участию в фотоконкурсе «Открытый взгляд» 24.02.2022, 12:557 Украина разорвала дипломатические отношения с Россией 24.02.2022, 12:540 Инициативу псковских депутатов об отсрочке от армии сельским медикам рассмотрят в Госдуме 24.02.2022, 12:470 Собрание одобрило введение штрафов за нарушение содержания домашних питомцев
24.02.2022, 12:423 В Псковской области законодательно закрепили запрет экстремистам участвовать в выборах 24.02.2022, 12:362 Псковский «Горводоканал» отстоял свою позицию в споре с УФАС  24.02.2022, 12:310 Лукашенко опроверг участие белорусских военных в спецоперации в Донбассе 24.02.2022, 12:280 Жильцов новостроек в Псковской области обязали раньше платить за капремонт
24.02.2022, 12:180 Выставка «Масленичный сувенир» откроется в Пскове 28 февраля 24.02.2022, 12:150 В областной Избирательный кодекс внесли изменения 24.02.2022, 12:080 ФСБ сообщила об обстреле российского погранпункта со стороны Украины 24.02.2022, 11:583 Начинается видеотрансляция радиомарафона о военной спецоперации России в Донбассе
24.02.2022, 11:524 Еще более 900 псковичей заразились коронавирусом, восемь человек умерли 24.02.2022, 11:420 В Острове женщина ограбила магазин 23 февраля 24.02.2022, 11:410 В Псковской области разделили полномочия по увековечиванию памяти погибших воинов 24.02.2022, 11:350 Рассмотрение жалобы на приговор Милушкиным в Пскове снова перенесли
24.02.2022, 11:341 Единый интернет-портал оценки регулирующего воздействия запустят в Псковской области 24.02.2022, 11:260 В Псковской области скорректировали закон о системе органов исполнительной власти 24.02.2022, 11:230 В «дом №0» квитанции за электричество не придут – «Псковэнергосбыт» 24.02.2022, 11:220 Радиомарафон «Военная операция РФ на территории Украины. Что же будет с Родиной и с нами?»
24.02.2022, 11:180 Допсоглашения о реструктуризации бюджетных кредитов утвердили законом области 24.02.2022, 11:150 Концерт «Песни странствующего подмастерья» могут посетить псковичи по «Пушкинской карте» 24.02.2022, 11:090 Порядок подачи заявлений о предоставлении лицензии на перевозку пассажиров изменится с 1 марта 24.02.2022, 10:500 Юрист рассказал, как не платить долги бывшего супруга
24.02.2022, 10:400 Псковичей приглашают показать свои таланты известным режиссерам и актерам 24.02.2022, 10:210 Мужчину задержали в Пскове за кражу продуктов 24.02.2022, 10:190 Антикриминальную операцию проводит полиция в Псковском районе 24.02.2022, 10:101 В ПТС рассказали о «подарке» от коммунальных служб на 23 февраля
24.02.2022, 10:005 Центробанк решил начать интервенции на валютном рынке 24.02.2022, 09:501 Псковский международный аэропорт продолжает работу в штатном режиме 24.02.2022, 09:430 Жителя Плюсского района наказали за избиение знакомого битой 24.02.2022, 09:292 Бранч – уже знакомая традиция
24.02.2022, 09:210 Минобороны сообщило о подавлении средств ПВО Украины 24.02.2022, 09:190 Футболисты из Псковской области приняли участие в финале игр СЗФО 24.02.2022, 08:580 Росавиация: Аэропорты в 12 городах России приостановили работу 24.02.2022, 08:531 Военное положение введено на всей территории Украины
24.02.2022, 08:400 Дверь квартиры подожгли в доме на улице Металлистов в Пскове 24.02.2022, 08:337 Минобороны России сообщило об ударах по военным аэродромам Украины 24.02.2022, 08:214 Московская биржа временно прекратила торги на всех рынках 24.02.2022, 08:050 Апартаменты предложили приравнять к жилью второй категории
24.02.2022, 07:500 Выставка «О красоте Псковской земли» откроется 25 февраля 24.02.2022, 07:493 СМИ сообщают о взрывах в городах Украины 24.02.2022, 07:360 В Европейской России началось похолодание 24.02.2022, 07:180 ЦБ назвал семь ненужных россиянам финансовых продуктов
24.02.2022, 07:0313 Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе 24.02.2022, 00:0110 Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии Киева 23.02.2022, 23:040 Пьяный водитель съехал в кювет в великолукской деревне Суханово 23.02.2022, 22:150 Глава Минздрава рассказал о рисках у перенесших коронавирус с болезнями сердца
23.02.2022, 22:060 Онлайн-квест об истории оружия предлагают пройти псковичам 23.02.2022, 21:457 Уровень госпитализации пациентов с омикрон-штаммом COVID-19 растет в Псковской области 23.02.2022, 21:331 Безработный великолучанин фиктивно зарегистрировал гражданина Таджикистана 23.02.2022, 21:130 Пьяного водителя ВАЗа остановили полицейские в Великих Луках
23.02.2022, 20:590 Почти 288 тысяч человек в Псковской области привились от коронавируса 23.02.2022, 20:546 Главным плюсом карьеры военного жители СЗФО считают ранний выход на пенсию - опрос 23.02.2022, 20:360 В Печорском районе на 106-м году жизни умер ветеран войны Василий Кивик 23.02.2022, 20:350 Фальшивую банкноту выявили в одном из магазинов Пскова
23.02.2022, 20:151 Евросоюз одобрил санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР 23.02.2022, 20:000 Олег Грицаев поделился личными воспоминаниями о десантниках 6-й роты 23.02.2022, 19:411 Вакансии эколога и водителя с зарплатой от 40 тысяч рублей открыты в Псковской области 23.02.2022, 19:201 Звание почетного гражданина города Великие Луки присвоили Владимиру Орлову 
23.02.2022, 18:590 Морозы до 8 градусов прогнозируют в Псковской области 24 февраля 23.02.2022, 18:380 Александр Козловский пожелал защитникам Отечества уверенности в принятии решений 23.02.2022, 18:191 На здании ГКЦ в Пскове включили праздничную подсветку. ФОТО 23.02.2022, 18:020 Из-за передачи об украинском языке Роскомнадзор составил на «Эхо Москвы» протокол
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru