Политика

В Псковской области утвердили новый состав Молодежного парламента

В Псковской области утвердили персональный состав Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов на 2022 - 2024 годы. Решение принято на сессии регионального парламента 24 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

От «Единой России» в состав Молодежного парламента вошли Степан Барбух, Максим Ермолин, Константин Кузнецов, Екатерина Ломанова, Мария Синькевич, Ольга Федосеенко; от КПРФ — Анна Добровольцева, Екатерина Иванова, Никита Кудрявцев; от «Справедливой России — Патриоты — За правду» — Каринэ Матевосян; от ЛДПР — Алина Кривнева; от «Новых людей» — Мария Каменская; от «Яблока» — Андрей Ульяновский.

На конкурсной основе в Молодежный парламент прошли Дарья Агзамова, Владимир Алексеев, Пакиза Асадова, Артем Баринов, Вячеслав Братчиков, Денис Дмитриев, Алексей Жуковский, Денис Зиязов, Алена Иванова, Николай Морозов, Мария Осипова, Александра Скородинская и Таисия Хатит.

Также утвержден кадровый резерв Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов на 2022 – 2024 годы.

В марте планируется проведение организационного заседания Молодежного парламента.

Напомним, Молодежный парламент состоит из 26 человек. 13 мест распределили между политическими партиями, имеющими представительство в областном Собрании, остальные 13 мест - по результатам конкурсного отбора.