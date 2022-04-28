Общество

Псковский губернатор отчитался о доходах за 2021 год

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отчитался о доходах за 2021 год. Как отмечается в декларации, опубликованной на сайте областной администрации, глава региона задекларировал годовой доход в сумме 2 млн 719 тысяч 566 рублей.

Губернатор Михаил Ведерников. Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Напомним, ранее о своих доходах за 2021 год отчитались псковские вице-губернаторы, председатель Псковского областного Собрания депутатов и его заместители, региональные омбудсмены, депутаты Псковской гордумы.

Смотрите также Нинель Салагаева заработала больше остальных заместителей псковского губернатора