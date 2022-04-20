Общество

Аркадий Мурылев стал самым высокооплачиваемым омбудсменом в Псковской области

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев стал самым высокооплачиваемым омбудсменом в Псковской области в 2021 году. Это следует из деклараций о доходах, опубликованных на сайте администрации региона.

Годовой доход бизнес-омбудсмена составил 3 млн 649 тысяч 110 рублей. В его индивидуальной собственности находятся земельный участок площадью 1200 квадратных метров, жилой дом площадью 43,5 квадратных метра; в долевой — земельный участок площадью 1500 квадратных метров и жилой дом площадью 149,1 квадратных метра. В пользовании - квартира площадью 85 квадратных метров. Имеется автомобиль УАЗ-469.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в прошлом году заработал 2 млн 157 тысяч 7 рублей. В индивидуальной собственности омбудсмена - жилой дом площадью 80 квадратных метров, земельный участок площадью 1500 квадратных метров, гараж площадью 18 квадратных метров. В пользовании две квартиры площадью 127,5 и 91,5 квадратных метра. В наличии автомобиль Mitsubishi Pajero Sport.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в 2021 году заработала меньше, чем ее коллеги — 1 млн 645 тысяч 760 рублей. В индивидуальной собственности детского омбудсмена - квартира площадью 80,2 квадратных метра, имеется автомобиль Kia Soul.

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