Общество

Лебединая песня

Люди тысячелетиями почитали лебедей, ведь они олицетворяют духовную чистоту, верность, благородство и мудрость. По преданиям, если убить эту птицу — кара настигнет не только виновного, но и весь его род. А легендарный баснописец Древней Греции Эзоп говорил, что лебеди поют единственный раз в жизни — перед смертью.

Мы не знаем, звучат ли лебединые песни на водоёмах, где жестоко расстреливают этих птиц. Но то, что их убийцы порой уходят от ответственности, - неоспоримый факт. Псковская Лента Новостей выяснила, как часто к волонтёрам поступают лебеди с огнестрелами, и почему браконьеров сложно найти.

Разрушили пару

Утро 30 сентября в псковском «Птичьем дворике» началось с тяжёлых новостей: самку лебедя, которая проходила лечение в подворье, застрелили из пневматического оружия. Самец выжил, его сотрудники реабилитационного центра попытаются вернуть к жизни.

В начале августа птиц выпустили на лесной водоём в тихом, спокойном месте недалеко от деревни Знаменка Псковского района. «Мы выпускали пару лебедей с надеждой, что они там приживутся, - рассказала помощник руководителя питомника «Птичий дворик» Оксана Мельниченко. - Местные жители, грибники звонили периодически, говорили, что всё хорошо, что лебеди прижились и оба очень ручные».

«Неделю назад мы их фотографировали, самец так трогательно о ней заботился, защищал. Озеро у дороги, птицы привыкли доверять людям, нет слов, плачу», - написала местная жительница в группе «Птичьего дворика» в соцсети «ВКонтакте».

Пара проходила реабилитацию в «Птичьем дворике» больше года, поэтому птицы привыкли к человеку. Но оставить их не представлялось возможным из-за нехватки вольеров.

«Здоровых мы вынуждены выпускать, хотя это каждый раз тяжело. Потому что они привыкли, они нам доверяют, понимаете? А значит, и вам доверяют. Это ужасная ситуация, мы не думали, что наших лебедей уничтожат, разрушат пару. Ради забавы или охоты? Что побуждает «недочеловека» стрелять в этих прекрасных и горделивых птиц?» - вздохнула Оксана Мельниченко.

Она очень надеялась, что за пару месяцев птицы смогут расправить крылья и улететь, но жизнь лебедушки оборвалась столь трагично. По словам специалиста, больше всего обидно за тех подопечных, кого выходили, вылечили, а их всё равно убили.

Случай, к сожалению, не единичный. В подворье достаточно часто поступают особи с огнестрельными ранениями. При чём напасть на птицу могут где угодно. Первого лебедя в «Птичий дворик» привезли из Пскова. Он жил на дамбе, в него кидались камнями дети. «Его гнобили прямо в центре города. Тогда городские власти попытались отвезти его в Изборск, но там лебедя не приняли местные птицы. И его передали нам», - вспомнила Оксана Мельниченко. Она уточнила, что лебеди не уживаются с сородичами.

Коршун носится над ней

Заместитель председателя регионального комитета по природным ресурсам и экологии Андрей Горкунов заявил, что причиной гибели самки лебедя в конце сентября могло стать нападение хищника, а не человека. «Мы связались с «Птичьим двориком». Судя по фотографиям, это дело лап хищника. Кроме того, тельце лебедя никто не видел», - заявил специалист.

При этом в подворье настаивают на версии огнестрела: местные жители сообщили, что слышали выстрелы в этот день.

Орнитолог, основатель реабилитационного центра «Дом белого аиста» в Гдовском районе Марина Сиденко сообщила, что хищники могут охотиться на лебедей. «Думаю, что на суше на них могут нападать и крупные бродячие собаки, и лисы», - сказала специалист. Однако, по её словам, версия волонтёров однозначно основана не на пустом месте.

Похожий инцидент произошёл в Великолукском районе, и в нём явно виноваты люди, а не животные. Там двое неизвестных стреляли по стае лебедей с берега пруда 1 октября.

«Сегодня были на пруду в Великолукском районе, случился неприятный инцидент. Мы стояли на лодках, два деятеля с ружьями с берега били в стаю лебедей, которые плавали рядом с нами. Мы были на линии огня, в лодке сидел 10-летний ребенок. Дробь отрикошетила и упала совсем рядом, благо не пробила лодку и никто не пострадал. Хотелось бы задать вопрос: что у вас с головой?» - сообщил подписчик группы «Великие Луки. Рыбаки» в социальной сети «ВКонтакте».

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«Здесь грубо нарушены правила охоты, стрельба велась практически по людям», - прокомментировал Андрей Горкунов. Он отметил, что в большинстве случаев найти браконьеров практически нереально. Но их порой удаётся задержать на месте совершения правонарушения. За убийство лебедя грозит административный штраф, так как он не относится к охотресурсам. Также потребуется возместить ущерб, нанесённый природе.

Оксана Мельниченко согласилась, что найти и наказать нарушителей сложно. «Надо же поймать сначала того, кого штрафовать. В сезон, когда это запрещено, думаете лосей не убивают? Или косуль не отстреливают?» - заметила она.

Жестокость процветает

По наблюдениям помощника руководителя питомника «Птичий дворик», жестокое обращение с животными было всегда, а в отношении диких оно «процветает». «Это очень сложно отследить. Это не домашние кошки и собаки, которые у всех на глазах. Пошёл, убил - никто и слова не сказал», - пояснила Оксана Мельниченко.

В «Птичьем дворике» сейчас находятся на реабилитации порядка 10 лебедей. Среди них есть особи с огнестрельными ранениями, у одного отстрелена фаланга крыла. А весной подворье приняло подстреленного журавля. «Журавль - это краснокнижная птица. Он был зверски расстрелян. И тот, кто по нему стрелял, явно знал, что целится в журавля», - заявила сотрудник питомника.

Птица была доставлена в критическом состоянии — с переломами двух лап, порванными сухожилиями. Журавль потерял много крови. Специалисты сделали всё, что смогли, но чуда не случилось — особь погибла.

В «Птичьем дворике» оказывают помощь всем, кто в ней нуждаются. Сюда привозят не только птиц, но и других животных. После реабилитации многих приходится выпускать в естественную среду обитания из-за катастрофической нехватки вольеров.

«Хорошо бы, если бы город и область на помогали. Сейчас собираем документы на участие в тендере на постройку дополнительных вольеров», - рассказала Оксана Мельниченко.

В подворье с опаской ждут нового «сезона лебедей», так как не уверены, что смогут разместить всех травмированных или просто не улетевших в тёплые края птиц.

«Поздней осенью замерзают реки, и часть слабых лебедей не может улететь, они остаются на водоёмах, - объяснила специалист. - Пока не замёрзла вода, беспокоиться не о чем, лебедь всегда сможет добыть себе пищу. Но как только водоём полностью замёрз, и лебедь ходит по льду, однозначно надо заниматься отловом — иначе птица погибнет от голода».

Сытая же птица холода не боится. По словам Оксаны Мельниченко, лебедю в принципе нечего обморозить.

В «Птичьем дворике» выразили надежду, что если люди будут больше знать о работе реабилитационного центра, вопиющих случаев отстрела птиц станет меньше. Возможно, у кого-то дрогнет рука с оружием, направленным в сторону лебедя, которого с трудом вылечили и выпустили на волю неравнодушные люди.

Ульяна Ловыгина