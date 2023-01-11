Общество

Псковичи благодарят избитого водителя снегоуборщика за его труд

Псковичи благодарят за работу водителя снегоуборочного трактора, которого избили между домами №3а и №4 на улице Владимирской в Псковском районе 10 января. Комментарии они оставляют под записью, опубликованной в группе микрорайона «Родина» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа микрорайона «Родина» / «ВКонтакте»

«Все, кто живет в нашем микрорайоне, хорошо знают Александра, водителя трактора, который пострадал от неуравновешенного гражданина. Оставьте добрые слова поддержки для Александра в благодарность за его работу, за наши чистые дворы и дороги, за преданность делу, за честность, за доброту и отзывчивость. И пусть добро всегда побеждает», - предложил автор публикации.

Под записью псковичи оставили уже более 100 комментариев с благодарностью.

«Огромное спасибо за вашу работу! И скорейшего выздоровления, как физического, так и психологического, после этой вопиющей ситуации! Весь микрорайон с вами!» - написала женщина.

«Поддерживаю всех! Желаю Александру скорее восстановиться и привлечь этого неуравновешенного товарища к полной ответственности. Было ужасно больно смотреть это вопиющее видео. Несправедливо, незаслуженно и мерзко. Как страшно жить теперь. Наша управляющая компания и люди там - самые отзывчивые, трудолюбивые и ответственные», - поддержала пострадавшего ещё одна местная жительница.

Напомним, водитель автомобиля в нарушение правил дорожного движения двигался против одностороннего движения, после чего заехал во двор дома на улице Владимирской, где работник управляющей компании на тракторе убирал снег. Мужчина потребовал пропустить его, но водитель снегоуборщика не смог этого сделать, тогда водитель легкового автомобиля его избил.

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По данному факту потерпевший обратился в полицию, ведомство начало проверку.

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На данный момент личность мужчины, который напал на водителя снегоуборочного трактора, установлена.

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Проверка находится на контроле у прокуратуры.