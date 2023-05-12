Общество

Псковские школьники могут принять участие в бесплатных летних сменах в «Кванториуме»

В детском технопарке «Кванториум Псков» идет набор на летние тематические смены и образовательные интенсивы для детей от 12 до 18 лет в июне и июле этого года. Участие бесплатно, питание не предусмотрено. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

Фото: пресс-служба детского технопарка «Кванториум Псков»

Первая летняя смена - «Межквантумный скачок» пройдет с 5 по 21 июня. Это смена для тех, кто не учился в детском технопарке в 2023 году или хочет начать обучаться в «Кванториуме», но не знает, какое направление выбрать. За 12 дней смены дети посетят мастер-классы во всех квантумах, попробуют себя в робототехнике, запустят квадрокоптер, поработают с виртуальной реальностью и многое другое. В программе смены и насыщенная внеучебная деятельность - квизы, квесты и другие командные игры.

Также в «Кванториуме» пройдут интенсивы - короткие образовательные программы от 5 дней. Курсы будут представлять собой погружение в основные направления, например, занятия по веб-картографии или дополненной реальности, а также выходить за пределы программ квантумов. Можно посетить курс по работе с речью, прокачать гибкие компетенции.

Ознакомиться с расписанием и подать заявку можно по ссылке.

«Больше половины мест на летние мероприятия в "‎Кванториуме" уже заняты. Радует, что столько родителей доверяют нам своих детей», - сказала директор ДТ «Кванториум Псков» Надежда Григорьева.

Всего этим летом «Кванториум» Пскова посетят более 450 школьников.