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Александр Невский много сражался с давлением Запада — Владимир Мединский

Князь Александр Невский много сражался с давлением Запада, заявил помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский у мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в поселке Самолва Гдовского района 18 апреля, в День воинской славы России - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«18 апреля - памятная дата. Это день, когда отряды немецких рыцарей были остановлены дружиной Александра Невского вместе с новгородским ополчением и отрядами союзников. Это большое по меркам средневековья сражение с большим количеством погибших рыцарей. Самое главное - то, что это сражение очень символичное. Александр Ярославович много сражался с давлением Запада», - отметил Владимир Мединский.

Он добавил, что в результате Ледового побоища «состоялась самая большая держава в истории», которая простояла много столетий и объединила самые разные народы. «Это все результат исторического выбора», - подчеркнул Владимир Мединский.

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Напомним, Владимир Мединский прибыл в Псковскую область 18 апреля с рабочим визитом.