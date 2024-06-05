Общество

Андрея Турчака наградят медалью «За заслуги перед Псковской областью»

Врио главы Республики Алтай Андрея Турчака наградят медалью «За заслуги перед Псковской областью». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства региона за 2023 год на сессии регионального парламента 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Андрей Турчак и Михаил Ведерников. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Андрей Анатольевич вчера получил новый ответственный участок работы. И хочу отметить, что всё это время он был очень эффективным сенатором, который помог искренне любил Псковскую область, поддерживал. Информирую вас, что принял решение наградить его медалью "За заслуги перед Псковской областью"», - отметил Михаил Ведерников.

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Напомним, 4 июня президент России Владимир Путин предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай. Турчак заявил, что пойдет на выборы главы Республики Алтай, намерен заручиться поддержкой ее жителей.

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В тот же день был издан указ президента о назначении Андрея Турчака временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай.