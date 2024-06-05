Врио главы Республики Алтай Андрея Турчака наградят медалью «За заслуги перед Псковской областью». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства региона за 2023 год на сессии регионального парламента 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Андрей Турчак и Михаил Ведерников. Фото: пресс-служба правительства Псковской области
Напомним, 4 июня президент России Владимир Путин предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай. Турчак заявил, что пойдет на выборы главы Республики Алтай, намерен заручиться поддержкой ее жителей.
В тот же день был издан указ президента о назначении Андрея Турчака временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай.