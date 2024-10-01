Общество

Следующее судебное заседание по делу Грацкого назначено на 24 октября

Следующее судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы администрации города Пскова Александра Грацкого назначено на 24 октября. Оно пройдет в Псковской городском суде и начнется в 10:30, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Предварительно, после 24 октября слушания будут проходить каждый четверг.

Александру Грацкому предъявлено обвинение по части 2, пункту «в» части 5, части 6 статьи 290 УК РФ.

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На судебном заседании, прошедшем в Псковском городском суде 3 октября, бывший чиновник признал вину в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 5 и частью 6 статьи 290 УК РФ. Виновность по части 2 статьи 290 УК РФ бывший чиновник отрицает. Часть вторая статьи 290 УК РФ подразумевает получение должностным лицом взятки в значительном размере.

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Напомним, в ходе расследования установлено, что обвиняемый, действуя в интересах представителей юридических лиц, в 2022 и 2023 годах получил от них незаконное вознаграждение в виде автомобиля, денежных средств, наручных часов в общем размере порядка 6 млн рублей за совершение действий по своевременному и беспрепятственному принятию работ и их оплате в рамках заключенных муниципальных контрактов, а также за аналогичные действия в будущем.