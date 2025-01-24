Готовим сами как в ресторане: завтрак с яйцом «Бенедикт» и ленивые вареники

Псковская Лента Новостей продолжает проект «Готовим сами, как в ресторане». Бренд-шеф ресторанов «Лёвенъ» и «Хельга» Евгений Васильев знакомит публику с простыми рецептами изысканной кухни. Сегодня нас ждет завтрак с яйцом «Бенедикт» и ленивые вареники.
«Сегодня у нас завтраки, мой любимый прием пищи. Сегодня мы с вами научимся готовить ленивые вареники и яйцо "Бенедикт". Ну что, погнали?» - рассказал о сегодняшних блюдах Евгений Васильев.
Тесто для ленивых вареников:
Тщательно перемешать и дать тесту немного отдохнуть.
Творог можно сделать самим по следующему рецепту:
Все ингредиенты смешать и довести до 95 градусов (почти до кипения), дать постоять 15 минут и слить через сито. Когда вся вода стечет, получится творог. Из этой смеси должно получиться примерно 400 г творога.
Тост нужно сделать из хлеба бриошь, рецепт которого можно узнать в одном из предыдущих выпусков.
Тост:
Яйцо пашот:
Для аккуратного и красивого яйца пашот необходимо увеличить плотность воды, в которой оно будет вариться. Для этого в воду нужно добавить соль и столовый уксус. Яйцо нужно аккуратно разбить неострым предметом, чтобы не повредить белковую оболочку, и вылить яйцо в небольшую емкость.
После закипания необходимо создать движение воды в емкости, опустить в нее емкость с яйцом и убрать её. Яйцо в горячей воде должно «схватиться», а из-за созданного движения оно не опустится на дно. Время приготовления 3 минуты.
После того как тесто «отдохнуло», необходимо взять немного муки и присыпать ею рабочую поверхность.
На муку выложить «отдохнувшее» тесто, сформировать из него «колбасу» и убрать на некоторое время в морозилку.
Далее нужно приготовить голландский соус.
Голландский соус:
Для приготовления голландского соуса необходимо взять яйцо и отделить белок от желтка. В емкости на водяной бане размешать желток и небольшими порциями вводить разогретое топленое масло, доведя температуру желтка до примерной температуры масла. Это необходимо для того, чтобы смесь равномерно эмульгировалась. В конце нужно добавить уксус или лимонный сок и перемешать.
Для дальнейшей готовки нужно извлечь тесто из морозилки и нарезать на небольшие кусочки.
Полученные ленивые вареники нужно отправить в сильно кипящую воду и сразу аккуратно перемешать, чтобы они не слиплись и не пригорели ко дну и бортам кастрюли. Варить 5-7 минут, в зависимости от размера.
Вода для варки вареников:
Пока вареники варятся, можно приготовить для них соус.
Соус для вареников:
На сковороду влить воду из-под вареников и добавить сгущенное молоко. После того как сгущенное молоко растворится в воде, нужно выключить огонь и добавить сливочное масло. Перемешивать до полного эмульгирования сливочного масла.
Готовые вареники необходимо добавить в сковороду с соусом
Для сервировки яйца «Бенедикт» понадобится:
Для подачи вареников необходимо выложить их на тарелку и посыпать орехами, цукатами или сухофруктами.
«Настало время пробовать. Тост с яйцом "Бенедикт" обладает солидным вкусом. Но для тех, кто любит послаще, например, для детей или взрослых сладкоежек, как я, настало время ленивых вареников», - отметил Евгений Васильев.