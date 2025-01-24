Общество

Готовим сами как в ресторане: завтрак с яйцом «Бенедикт» и ленивые вареники

Псковская Лента Новостей продолжает проект «Готовим сами, как в ресторане». Бренд-шеф ресторанов «Лёвенъ» и «Хельга» Евгений Васильев знакомит публику с простыми рецептами изысканной кухни. Сегодня нас ждет завтрак с яйцом «Бенедикт» и ленивые вареники.

«Сегодня у нас завтраки, мой любимый прием пищи. Сегодня мы с вами научимся готовить ленивые вареники и яйцо "Бенедикт". Ну что, погнали?» - рассказал о сегодняшних блюдах Евгений Васильев.

Тесто для ленивых вареников:

творог - 400 г;

яйцо - 1 шт;

сахар - 40 г;

соль - 5 г;

мука - 50-60 г;

мука на подпыл - 30 г.

Тщательно перемешать и дать тесту немного отдохнуть.

Творог можно сделать самим по следующему рецепту:

молоко - 2 л;

уксус винный белый - 60 г;

соль - 5 г.

Все ингредиенты смешать и довести до 95 градусов (почти до кипения), дать постоять 15 минут и слить через сито. Когда вся вода стечет, получится творог. Из этой смеси должно получиться примерно 400 г творога.

Тост нужно сделать из хлеба бриошь, рецепт которого можно узнать в одном из предыдущих выпусков.

Тост:

Добрый кусок хлеба - 1 шт;

сливочное масло - 5 г;

майонез (по желанию).

Яйцо пашот:

яйцо - 2 шт;

вода - 2 л;

соль - 20 г;

уксус столовый - 60 мл.

Для аккуратного и красивого яйца пашот необходимо увеличить плотность воды, в которой оно будет вариться. Для этого в воду нужно добавить соль и столовый уксус. Яйцо нужно аккуратно разбить неострым предметом, чтобы не повредить белковую оболочку, и вылить яйцо в небольшую емкость.

После закипания необходимо создать движение воды в емкости, опустить в нее емкость с яйцом и убрать её. Яйцо в горячей воде должно «схватиться», а из-за созданного движения оно не опустится на дно. Время приготовления 3 минуты.

После того как тесто «отдохнуло», необходимо взять немного муки и присыпать ею рабочую поверхность.

На муку выложить «отдохнувшее» тесто, сформировать из него «колбасу» и убрать на некоторое время в морозилку.

Далее нужно приготовить голландский соус.

Голландский соус:

желток - 2 шт;

топленое сливочное масло - 100 г;

уксус или лимонный сок - 10 мл;

щепотка соли;

щепотка сахара.

Для приготовления голландского соуса необходимо взять яйцо и отделить белок от желтка. В емкости на водяной бане размешать желток и небольшими порциями вводить разогретое топленое масло, доведя температуру желтка до примерной температуры масла. Это необходимо для того, чтобы смесь равномерно эмульгировалась. В конце нужно добавить уксус или лимонный сок и перемешать.

Для дальнейшей готовки нужно извлечь тесто из морозилки и нарезать на небольшие кусочки.

Полученные ленивые вареники нужно отправить в сильно кипящую воду и сразу аккуратно перемешать, чтобы они не слиплись и не пригорели ко дну и бортам кастрюли. Варить 5-7 минут, в зависимости от размера.

Вода для варки вареников:

соль - 15 г;

сахар - 25 г;

вода - 2 л.

Пока вареники варятся, можно приготовить для них соус.

Соус для вареников:

вода из-под вареников - 70 г;

масло сливочное - 70 г;

сгущенка - 50 г.

На сковороду влить воду из-под вареников и добавить сгущенное молоко. После того как сгущенное молоко растворится в воде, нужно выключить огонь и добавить сливочное масло. Перемешивать до полного эмульгирования сливочного масла.

Готовые вареники необходимо добавить в сковороду с соусом

Для сервировки яйца «Бенедикт» понадобится:

жареный тост из хлеба бриошь;

Краковская колбаса - 50 г;

Голландский соус - 50 г;

яйцо пашот - 1 шт;

майонез - 10 г;

лук фри - 5 г.

Для подачи вареников необходимо выложить их на тарелку и посыпать орехами, цукатами или сухофруктами.

«Настало время пробовать. Тост с яйцом "Бенедикт" обладает солидным вкусом. Но для тех, кто любит послаще, например, для детей или взрослых сладкоежек, как я, настало время ленивых вареников», - отметил Евгений Васильев.