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Готовим сами как в ресторане: завтрак с яйцом «Бенедикт» и ленивые вареники

27.01.2025 12:20|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей продолжает проект «Готовим сами, как в ресторане». Бренд-шеф ресторанов «Лёвенъ» и «Хельга» Евгений Васильев знакомит публику с простыми рецептами изысканной кухни. Сегодня нас ждет завтрак с яйцом «Бенедикт» и ленивые вареники.

 

«Сегодня у нас завтраки, мой любимый прием пищи. Сегодня мы с вами научимся готовить ленивые вареники и яйцо "Бенедикт". Ну что, погнали?» - рассказал о сегодняшних блюдах Евгений Васильев.

Тесто для ленивых вареников:

  • творог - 400 г;
  • яйцо - 1 шт;
  • сахар - 40 г;
  • соль - 5 г;
  • мука - 50-60 г;
  • мука на подпыл - 30 г. 

Тщательно перемешать и дать тесту немного отдохнуть.

Творог можно сделать самим по следующему рецепту:

  • молоко - 2 л;
  • уксус винный белый - 60 г;
  • соль - 5 г. 

Все ингредиенты смешать и довести до 95 градусов (почти до кипения), дать постоять 15 минут и слить через сито. Когда вся вода стечет, получится творог. Из этой смеси должно получиться примерно 400 г творога.

Тост нужно сделать из хлеба бриошь, рецепт которого можно узнать в одном из предыдущих выпусков. 

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Тост:

  • Добрый кусок хлеба - 1 шт;
  • сливочное масло - 5 г;
  • майонез (по желанию). 

Яйцо пашот:

  • яйцо - 2 шт;
  • вода - 2 л;
  • соль - 20 г;
  • уксус столовый - 60 мл. 

Для аккуратного и красивого яйца пашот необходимо увеличить плотность воды, в которой оно будет вариться. Для этого в воду нужно добавить соль и столовый уксус. Яйцо нужно аккуратно разбить неострым предметом, чтобы не повредить белковую оболочку, и вылить яйцо в небольшую емкость.

После закипания необходимо создать движение воды в емкости, опустить в нее емкость с яйцом и убрать её. Яйцо в горячей воде должно «схватиться», а из-за созданного движения оно не опустится на дно. Время приготовления 3 минуты.

После того как тесто «отдохнуло», необходимо взять немного муки и присыпать ею рабочую поверхность.

На муку выложить «отдохнувшее» тесто, сформировать из него «колбасу» и убрать на некоторое время в морозилку.

Далее нужно приготовить голландский соус.

Голландский соус:

  • желток - 2 шт;
  • топленое сливочное масло - 100 г;
  • уксус или лимонный сок - 10 мл;
  • щепотка соли;
  • щепотка сахара. 

Для приготовления голландского соуса необходимо взять яйцо и отделить белок от желтка. В емкости на водяной бане размешать желток и небольшими порциями вводить разогретое топленое масло, доведя температуру желтка до примерной температуры масла. Это необходимо для того, чтобы смесь равномерно эмульгировалась. В конце нужно добавить уксус или лимонный сок и перемешать.

Для дальнейшей готовки нужно извлечь тесто из морозилки и нарезать на небольшие кусочки.

Полученные ленивые вареники нужно отправить в сильно кипящую воду и сразу аккуратно перемешать, чтобы они не слиплись и не пригорели ко дну и бортам кастрюли. Варить 5-7 минут, в зависимости от размера.

Вода для варки вареников:

  • соль - 15 г;
  • сахар - 25 г;
  • вода - 2 л. 

Пока вареники варятся, можно приготовить для них соус.

Соус для вареников:

  • вода из-под вареников - 70 г;
  • масло сливочное - 70 г;
  • сгущенка - 50 г. 

На сковороду влить воду из-под вареников и добавить сгущенное молоко. После того как сгущенное молоко растворится в воде, нужно выключить огонь и добавить сливочное масло. Перемешивать до полного эмульгирования сливочного масла.

Готовые вареники необходимо добавить в сковороду с соусом

Для сервировки яйца «Бенедикт» понадобится:

  • жареный тост из хлеба бриошь;
  • Краковская колбаса - 50 г;
  • Голландский соус - 50 г;
  • яйцо пашот - 1 шт;
  • майонез - 10 г;
  • лук фри - 5 г. 

 

Для подачи вареников необходимо выложить их на тарелку и посыпать орехами, цукатами или сухофруктами.

«Настало время пробовать. Тост с яйцом "Бенедикт" обладает солидным вкусом. Но для тех, кто любит послаще, например, для детей или взрослых сладкоежек, как я, настало время ленивых вареников», - отметил Евгений Васильев.

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Теги: #рецепт #готовка #Левенъ
Источник: Псковская Лента Новостей
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