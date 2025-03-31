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Объективность повышает статус ПЛН — Геннадий Бубнов

02.04.2025 10:00|ПсковКомментариев: 0

Псковскую Ленту Новостей читают все жители Псковской области, считает ветеран КПРФ, бывший заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Геннадий Бубнов.

«Псковскую Ленту Новостей, я думаю, в нашей Псковской области слушают и читают все. Объективность есть. Псковская Лента Новостей набирает обороты по популярности. Мне в своей долгосрочной работе приходилось встречаться с разными журналистами, вплоть до тех, которые сопровождали первых лиц Советского Союза. У меня большой опыт общения с вашим братом. Наши медийные средства набирают силу. И мы вам в честь двадцатипятилетия желаем дальнейшей объективной работы. Объективность повышает ваш статус. У нас, у коммунистов старой гвардии, создается впечатление, что такие средства массовой информации нам нужны. Продолжайте работать», — сказал Геннадий Бубнов.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция планирует проведение широкомасштабной акции, в рамках которой на сайте будут размещены публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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Пресс-портрет
Бубнов Геннадий Николаевич
Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
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