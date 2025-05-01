Общество

Главврач противотуберкулезного диспансера: У ПЛН всегда правильная информация

Псковская Лента Новостей всегда преподносит правильную информацию. Таким мнением поделился главный врач Псковского противотуберкулезного диспансера Сергей Богатов.

«Поздравляю всех ваших сотрудников с таким юбилеем. В телефоне я утром открываю ПЛН, на работе, в командировках постоянно читаю. У вас правильная информация всегда. Вы на первом месте», - заявил Сергей Богатов.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция планирует проведение широкомасштабной акции, в рамках которой на сайте будут размещены публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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