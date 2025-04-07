Общество

Александр Ножка: Утром я в первую очередь смотрю, что написали в ПЛН

Псковская Лента Новостей всесторонне освещает жизнь Псковской области, считает экс-секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель Псковского регионального отделения общественной организации «Дети войны» Александр Ножка.

«Я хочу поздравить ваш медиахолдинг с 25-летием! Вы эти 25 лет прошли с результатами, которые видно по всей Псковской области. Спасибо вам за это. Вставая утром, я в первую очередь открываю телефон и смотрю, какие новости выкладывает ПЛН. Вы не только держите нас в курсе, но и приглашаете высказывать свою точку зрения. Это очень важно и приветствуется не только коммунистами, но, я думаю, всеми политическими партиями и вообще всеми людьми, которых вы приглашаете. Вы не только в политической сфере работаете, но и освещаете, что происходит в области, какие мероприятия проходят, что планируется в области делать. Спасибо вам за эту объективность. Я желаю вам процветания, успехов и больших свершений на этом поприще», — сказал Александр Ножка.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция планирует проведение широкомасштабной акции, в рамках которой на сайте будут размещены публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.