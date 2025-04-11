Игорь Дитрих: На ПЛН всегда отражена актуальная проблематика региона и страны

Актуальная проблематика Псковской области и районов, страны и даже мира всегда отражена на страницах Псковской Ленты Новостей, считает вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих.
«25 лет — это первая юбилейная дата. Есть постановление правительства о юбилейных датах, которые звучат: 25, 50, 75 и так далее. И вот, например, меня всегда коробит, когда празднуют 15 лет или 21 год, а у вас дата выбрана правильно. Хочу сказать, что с первого дня вашего возникновения я с вами знаком и сотрудничаю», – сказал депутат.
Он подчеркнул, что Псковская Лента Новостей помогает быстро понять, на что нужно обратить внимание.
Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция планирует проведение широкомасштабной акции, в рамках которой на сайте будут размещены публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.