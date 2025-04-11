Общество

Игорь Дитрих: На ПЛН всегда отражена актуальная проблематика региона и страны

Актуальная проблематика Псковской области и районов, страны и даже мира всегда отражена на страницах Псковской Ленты Новостей, считает вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих.

«25 лет — это первая юбилейная дата. Есть постановление правительства о юбилейных датах, которые звучат: 25, 50, 75 и так далее. И вот, например, меня всегда коробит, когда празднуют 15 лет или 21 год, а у вас дата выбрана правильно. Хочу сказать, что с первого дня вашего возникновения я с вами знаком и сотрудничаю», – сказал депутат.

Он подчеркнул, что Псковская Лента Новостей помогает быстро понять, на что нужно обратить внимание.

«Вот если надо быстренько посмотреть, на что сегодня обратить внимание, то на Псковской Ленте Новостей есть вся актуальная проблематика и Псковской области, и районов, и в стране в целом, да и в мире. Понятно, что, может, где-то тема полностью не раскрыта, но она абсолютно правильно анонсирована, и если тебя это заинтересовало, то уже дальше углубляешься в другие источники и так далее, смотришь комментарии, ссылки. В этом плане вы молодцы. Чтобы не штудировать все, что есть в Интернете, можно посмотреть ПЛН и для себя выбрать ключевые интересные моменты, которые нужно изучить дополнительно», – заключил Игорь Дитрих.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция планирует проведение широкомасштабной акции, в рамках которой на сайте будут размещены публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.