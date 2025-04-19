Общество

Татьяна Пасман: Псковская Лента Новостей готова конструктивно работать с оппозицией

Псковская Лента Новостей готова конструктивно работать с оппозицией. Такое мнение высказала депутат Псковской городской Думы от партии «Яблоко», педагог Татьяна Пасман.

«От своего имени и от имени своих коллег хочу поздравить Псковскую Ленту Новостей с 25-летием. Это серьезная дата, на наш взгляд. Нужно сказать, что Псковская Лента Новостей, в отличие от многих других средств массовой информации Псковской области, достаточно активно и конструктивно работает с нашей конструктивной оппозицией. И это всегда приятно, поэтому приглашайте, мы встрече будем очень рады», — сказала Татьяна Пасман.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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