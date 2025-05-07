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Алексей Овчинников: Журналистика — тяжёлый хлеб, но если прикипел, начинаешь любить

Новым гостем проекта «ПЛН в лицах», который стартовал к 25-летию Псковской Ленты Новостей на волнах «ПЛН FM», стал человек, чьё имя неразрывно связано с историей Псковской Ленты Новостей и «Гражданской прессы». Бывший экономический обозреватель ПЛН и экс-ведущий программ на радио «ПЛН FM» Алексей Овчинников рассказывал о своём необычном карьерном пути, начавшемся задолго до того, как он осознал своё призвание быть журналистом. Несмотря на первоначальные трудности и обходные пути, приведшие его в мир медиа, именно встреча с «Гражданской прессой» стала судьбоносной точкой в его карьере.

- С момента твоего последнего визита в нашу студию прошло значительное время. Однако стоит отметить, что значительная часть твоей профессиональной деятельности была связана с Псковской Лентой Новостей и «Гражданской прессой». Расскажи, пожалуйста, как пересеклись пути Алексея Овчинникова и медиахолдинга?

- Прежде всего, хочу сказать, что мне очень непривычно сидеть здесь, на этом месте. Я провел, наверное, около двух сотен эфиров, сидел на твоем месте, а сейчас всё наоборот. Необычное ощущение.

В «Гражданскую прессу» я попал достаточно окольными путями. Когда все дети мечтали стать врачами, космонавтами, водителями фур, военными, я мечтал быть журналистом. В детстве, когда мне было около пяти лет, я смотрел по Первому каналу «Международную панораму», в которой выступал мой почти тёзка Всеволод Овчинников. Я смотрел и думал: «И я хочу так же. Я хочу в телеке сидеть и рассказывать про международную повестку». Но жизнь так закрутилась, что в журналистику я попал не сразу. Когда я увидел где-то в начале 2000-х в ПЛН потенциал интернет-СМИ, я сразу загорелся этой идеей. А я тогда работал в печатных СМИ, но, опять же, не журналистом, я на верстке работал. Хотя всегда хотел писать.

После работы в Торгово-промышленной палате Псковской области наконец-то карты сложились. У меня знакомые работали в «Гражданской прессе». Вот так мы и встретились. Я выразил желание попробовать свои силы в этой области. И тут же мне предложили попробовать. Примерно в 2013 году я пришел в Центр Деловой Информации. Но уже тогда предложение состояло в том, что я буду работать и на него, и что-то делать для Псковской Ленты Новостей. И постепенно меня так затягивало, затягивало, затягивало. И окончательно из Центра Деловой Информации перетянуло в Псковскую Ленту Новостей. В общем, я провёл около семи лет в «Гражданской прессе», чуть больше. Примерно пять из них я работал в Псковской Ленте Новостей.

- Может быть, есть какое-то особенно яркое воспоминание или событие из этих семи лет, которое навсегда осталось в твоей памяти и, возможно, повлияло на тебя как на личность, на выбор будущей профессии?

- Честно говоря, было много разных впечатлений, в том числе и забавных. В заголовках или в фактуре были ошибки, за которые потом становилось очень стыдно, но я, конечно, не буду говорить об этом. Одним из самых ярких воспоминаний стал период пандемии. У нас были документы, позволявшие передвигаться по городу, чтобы работать в редакции. Это было производственной необходимостью. Несмотря на ограничения, такси всё-таки работало, на удивление. Как-то я ехал на работу по городу на такси и чувствовал себя героем фильма. Абсолютно пустой город, ни машин, ни людей, и я еду на работу в одиноком городе. Это отпечаталось в памяти. В этот момент я почувствовал какую-то свою особенность.

Был еще один интересный случай на «ПЛН FM». Во время эфира мне стало ясно, что гостю плохо. Я не знал, что мне делать. Он отвечает на вопросы односложно. Эфира осталось буквально 10 минут. Как-то надо довести. Эфир мы довели. С человеком попрощались. И потом я узнал, что у него прямо на эфире вышел камень из почки. Мне это запомнилось. Потом у меня была фобия вести эфиры.

- 25 лет Псковская Лента Новостей в информационном пространстве региона. Объективные показатели говорят о том, что ПЛН остается лидером этого информационного пространства. Как ты думаешь, в чем секрет этого успеха? Как сохранить лидирующие позиции на протяжении 25 лет, учитывая, в том числе, последние изменения, произошедшие с 2022 года, когда мы осознаём, что журналистика стала более сложной профессией с высокими рисками?

- На мой взгляд, это история, которая включает в себя множество аспектов. Во-первых, это наработанное имя, без этого никуда. ПЛН действительно заработала совершенно справедливо себе репутацию. И я не стану утверждать, что она исключительно на этом держится, но всё же репутация даёт многое. Ни сам холдинг «Гражданская пресса», ни Псковская Лента Новостей в частности, ни какие-то другие структуры, входящие в холдинг, никогда просто не ехали на этих санях, они всегда старались поддерживать высокий профессионализм, высокое качество работы. Я за это ребят, которые здесь работают, очень ценю и уважаю.

В период, когда происходили изменения в способах предоставления информации и её актуальности, ПЛН начала перемещаться, как раньше из печатных изданий в интернет, а теперь из интернета в интернет, но уже в Telegram. И Псковская Лента Новостей это очень быстро подхватила и ведет, на мой взгляд, один из самых лучших Telegram-каналов в нашем регионе. Один из самых интересных, который не скатывается совсем в балагурство, но при этом и нельзя сказать, что он скучный и официозный. Это очень здорово. Я знаю, что это требует определенных усилий и работы. Коллеги молодцы. И не могу обойтись без лести. Конечно, Максим Эдуардович Костиков (директор медиахолдинга «Гражданская пресса») - человек, с одной стороны, железного характера, но с другой стороны, профессионал своего дела, который действительно ратует за все издания, которые входят в холдинг. Я думаю, это тоже немаловажно.

- Не мог бы ты поделиться своим опытом и рассказать, какую роль сыграла работа в Псковской Ленте Новостей, в «Гражданской прессе» в твоей жизни? Это был своего рода жизненный урок? Новые знакомства? Или, возможно, это были друзья? Или, может быть, это были новые перспективы и возможности, которые открылись перед тобой после работы в Псковской Ленте Новостей?

- В действительности и школа жизни, и друзья — это крайне значимые аспекты. Когда коллектив становится для тебя не просто коллегами по работе, а близкими людьми, с которыми ты выстраиваешь тёплые и доверительные отношения, это действительно ценно. Я уверен, что все так говорят про свои коллективы, но мне кажется, что когда я работал в Псковской Ленте Новостей, это был золотой состав. Со многими ребятами мы продолжаем поддерживать теплые, дружеские отношения. Мне кажется, это важный показатель.

Это школа, закалившая характер, потому что, уверяю вас, друзья, журналистика — это тяжелый хлеб. Кажется, что не мешки ворочать, не на заводе у станка стоять, но, поверьте, это тоже непросто. В том числе и физически, и психологически. Это достаточно испытательная работа. Но если ты к этому прикипаешь, то ты начинаешь это любить. Это такой мазохизм, но он закаляет характер. И, конечно, это обогащает в плане элементарной эрудиции. Ты начинаешь очень много знать, понимать, разбираться. Мне это, в частности, позволило выйти на следующую ступень. Я уверен, что на ту работу, на которую я перешел, меня бы не позвали, если бы я не отработал 7 лет в холдинге «Гражданская пресса».

- В настоящее время в коллективе Псковской Ленты Новостей произошли значительные кадровые изменения. Пришли молодые ребята с горящими глазами. Они всё ещё осваивают новые знания и навыки. Разумеется, им необходима поддержка опытных специалистов, их мудрые советы. Что бы ты посоветовал коллективу Псковской Ленты Новостей и что бы ты хотел пожелать своим коллегам в год 25-летия издания?

- Я бы пожелал коллегам сил, они понадобятся, и творческого запала. Никогда не позволяйте чувствовать выгорание. Это опасно. Как только ты себя начинаешь чувствовать выгорающим, организм начинает этим пользоваться. Надо держать себя в тонусе, никогда не скучать, искать что-то новое, пытаться разобраться в теме со всех сторон, обязательно уважать фактчекинг, никогда на этом не обжигайтесь, это неприятно, поэтому лучше всегда всё перепроверять, особенно в наше время, когда настоящий достоверный источник еще поискать надо. Ребятам завидую, они молодые. У них поэтому еще очень много энергии. Желательно ее не расплескать, направить в нужное русло, и всё будет хорошо.

Беседовал Олег Добрынин