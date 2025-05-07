Общество

Наталья Федорова: ПЛН преподносит информацию быстро, качественно и достоверно

В Псковской Ленте Новостей работает команда хороших профессионалов. Такое мнение высказала глава Псковского района Наталья Федорова.

«ПЛН для меня - это источник информации, которую я могу получить быстро, качественно, достоверно, что немаловажно. Я думаю, что многие согласятся со мной, ПЛН - это масштабность и объем, который идет по всем направлениям жизнедеятельности. То, что интересует человека любой профессии, любого возраста: всю информацию полностью можно получить на ПЛН. Эти заветные три буквы среди средств массовой информации нашей области действительно являются одним из лидеров. Для жителей очень важно получать информацию быстро, качественно и надежно», - сказала Наталья Федорова.

Глава района отметила, что степень доверия к ПЛН для нее, как для управленца, очень важна, поскольку «факт должен быть проверен, а источник должен быть очень надежным».

«Хочется пожелать, прежде всего, чтобы успевали всегда и везде. Для этого нужно иметь хорошие средства и веру в то, что командой справимся и все будет хорошо. Хочу сказать, что в ПЛН работает команда хороших профессионалов, которые очень тонко чувствуют все изменения, чувствуют даже хороший прогнозный план. Так что успехов, ребята», - подытожила Наталья Федорова.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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