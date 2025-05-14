Общество

Ульяна Михайлова: Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН

С большим удовольствием сотрудничает с Псковской Лентой Новостей арбитражная управляющая Ульяна Михайлова.

«Уважаемые ребята, мои уважаемые коллеги, много лет я с очень большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН. Были у меня на определенном этапе некоторые сомнения, но я считаю, что вы создаете великолепную возможность людям очень гармонично, правильно общаться с аудиторией Псковской области. Так, по крайней мере, мыслю я. Позвольте в сегодняшний день выразить мою благодарность за ваши улыбки, за ваше понимание, за ваше правильное отношение к вашему делу, которое вы делаете непосредственно и для нас, ваших клиентов, и для гостей, и для жителей Псковской области. Иметь возможность доносить свою профессиональную позицию, а в моем случае она всегда была правозащитная или в сфере трудовых отношений, а сегодня - правозащитная в сфере финансовой безопасности - это очень важно. Процветайте, обожайте друг друга, защищайте друг друга и друг друга не сдавайте».

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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