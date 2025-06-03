«Лёгкая кухня»: ягодный пудинг

«Лёгкая кухня» - это совместная рубрика Псковской Ленты Новостей и «Прасковьи Молочковой», в которой мы готовим быстрые и простые рецепты. В новом ролике мы сделаем лёгкий диетический ягодный пудинг из йогурта.
Желатин высыпаем в миску и заливаем 100 миллилитров холодной воды. Оставляем на 10-15 минут набухать.
Йогурт выливаем в отдельную ёмкость и взбиваем миксером или погружным блендером.
Набухший желатин заливаем горячей водой (200 миллилитров) и размешиваем до полного растворения.
Желатин добавляем к йогурту и взбиваем всё вместе.
Нашу основу разливаем по формам и убираем в холодильник на 2-3 часа.
Спустя время достаём пудинг и намазываем на него небольшим слоем греческий йогурт.
Выкладываем поверх ягоды и можно наслаждаться.
Приятного аппетита!