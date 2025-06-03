Общество

«Лёгкая кухня»: ягодный пудинг

«Лёгкая кухня» - это совместная рубрика Псковской Ленты Новостей и «Прасковьи Молочковой», в которой мы готовим быстрые и простые рецепты. В новом ролике мы сделаем лёгкий диетический ягодный пудинг из йогурта.

Ингредиенты:

Желатин - 10 грамм.

Вода - 300 миллилитров.

Питьевой йогурт - 250 миллилитров.

Греческий йогурт.

Голубика.

Рецепт

Желатин высыпаем в миску и заливаем 100 миллилитров холодной воды. Оставляем на 10-15 минут набухать.

Йогурт выливаем в отдельную ёмкость и взбиваем миксером или погружным блендером.

Набухший желатин заливаем горячей водой (200 миллилитров) и размешиваем до полного растворения.

Желатин добавляем к йогурту и взбиваем всё вместе.

Нашу основу разливаем по формам и убираем в холодильник на 2-3 часа.

Спустя время достаём пудинг и намазываем на него небольшим слоем греческий йогурт.

Выкладываем поверх ягоды и можно наслаждаться.

Приятного аппетита!