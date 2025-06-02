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Радует, что губернатор в теме всех насущных проблем — Армен Мнацаканян

Включенность губернатора Псковской области в насущные проблемы Псковской области отметил лидер фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Армен Мнацаканян в рамках 45-й сессии регионального парламента 3 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы вчера провели фракцию и убедились, что наш губернатор в теме всех насущных проблем, и это радует. Я могу сказать, что очень много сделано. Есть одно пожелание. Мы по большинству показателей в отличниках, и я хотел бы дать напутствие нашим будущим министрам: быть отличниками во всем», - сказал Армен Мнацаканян.

Он добавил, что фракция «Единой России» поддержит министров во всем.

Напомним, вчера традиционные встречи парламентских фракций с губернатором прошли в Собрании.

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Ранее сообщалось, что комитеты Псковской области преобразуют в министерства.